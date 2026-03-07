Escaladarea tensiunilor dintre Iran, Statele Unite și Israel generează îngrijorări tot mai mari în Europa, unde autoritățile monitorizează atent posibile efecte asupra securității interne. Agențiile europene avertizează că evoluțiile geopolitice ar putea amplifica amenințările legate de terorism, extremism violent și atacuri cibernetice.

Europol atrage atenția că situația din poate avea consecințe directe în Uniunea Europeană, inclusiv prin radicalizare online, campanii de dezinformare și activități ale rețelelor criminale.

De ce avertizează Europol asupra unei amenințări ridicate în Europa

Agenția europeană de poliție consideră că evoluția conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel produce efecte imediate asupra securității și criminalității din spațiul comunitar. Oficialii susțin că tensiunile internaționale pot alimenta atât acțiuni extremiste, cât și activități infracționale coordonate.

„Riscurile principale sunt o ameninţare crescută de terorism şi extremism violent, creşterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura UE, o creştere a schemelor de fraudă online pe tema conflictului şi răspândirea dezinformării şi a campaniilor de influenţă”, a declarat Jan op gen Oorth, şeful departamentului de comunicare al .

Oficialul a explicat că războiul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra criminalităţii grave şi organizate şi a terorismului în UE”. În plus, nivelul amenințării extremiste este considerat în prezent ridicat, potrivit Digi24.

Potrivit Europol, riscul vine inclusiv din radicalizarea unor indivizi care acționează singuri sau din formarea unor grupuri mici, autoinițiate, care pot planifica atacuri pe teritoriul european.

Ce rol ar putea avea rețelele apropiate Iranului în Europa

Autoritățile europene monitorizează și activitatea unor rețele care ar avea legături cu Iranul sau cu grupuri asociate așa-numitei „Axe a Rezistenței”. Aceste structuri ar putea fi implicate în activități clandestine sau operațiuni de influență în mai multe state europene.

Europol a atras atenția inclusiv asupra existenței unor „reţele criminale” despre care se crede că ar opera sub coordonarea instituțiilor de securitate iraniene, ceea ce sporește nivelul de îngrijorare în rândul autorităților.

Ce avertismente a transmis Iranul

Tensiunile au crescut după ce marele ayatollah iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa prin care a cerut un război sfânt împotriva Statelor Unite și Israelului. Apelul a venit după moartea ayatollahului Khamenei, în urma unor atacuri comune ale SUA și Israelului.

În paralel, oficialii iranieni au transmis avertismente directe statelor europene, sugerând că sprijinul acordat adversarilor Iranului ar putea avea consecințe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a afirmat că orice acțiune împotriva Teheranului va fi considerată „un act de război”.

Cum reacționează guvernele europene la noul context de securitate

Mai multe state europene au început deja să își consolideze măsurile de securitate, deși autoritățile spun că nu există indicii clare privind un atac iminent. În Germania, autoritățile din landul Renania de Nord-Westfalia au precizat că „nu există dovezi sau indicii” privind amenințări concrete. Totuși, oficialii au admis că „o schimbare a situaţiei de ameninţare” poate apărea „în orice moment”, având în vedere evoluția rapidă și imprevizibilă a situației internaționale.

În Franța, președintele Emmanuel a anunțat consolidarea operațiunii militare de securitate „Opération Sentinelle” pe întreg teritoriul țării și întărirea protecției pentru zonele și persoanele considerate vulnerabile.

Ministrul de interne Laurent Nuñez a declarat, după o reuniune cu responsabilii din domeniul securității, că nu există „nicio ameninţare cunoscută” de atentat terorist imediat pe teritoriul francez, însă nivelul de vigilență rămâne la maxim.