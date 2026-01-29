Delirul lui George Simion. Face Guvern interimar, organizează alegeri anticipate și îl dă jos și pe Nicușor Dan. Toate în câteva luni (VIDEO)

George Simion le rezolvă pe toate. Dă jos Guvernul și pune unul interimar (pe care probabil îl va și condduce), face alegeri anticipate și îl dă jos și pe Nicușor Dan (și probabil îi va lua și locul).

George Simion e în delir. Schimbă tot în câteva luni

Venit din , unde a avut un eșec total în demersul său de a ne pune pe lista neagră a americanilor, George Simion nu mai are nevoie de niciun ajutor ca să facă el ordine în țară.

Să le luăm pe rând.

În primul rând, dă jos Guvernul și face alegeri anticipate.

„Eu îl știam pe Bolojan și nu mă așteptam să fie un eșec atât de lamentabil. Adică el tot zice că taie, dar nu taie nimic.

Dacă voia, tăia din numărul de prefecți și de consilii județene și parlamentari. Omul nici nu taie, dar și sărăcește România, o îndatorează și nu e capabil să guverneze. Măcar m-aș fi bucurat să se facă niște chestiuni serioase care să fie pe modelul argentinian , dar nu se întâmplă lucrul acesta.

Daca pică actuala coaliție, ne asumăm un guvern interimar, care să organizeze alegeri.”, a declarat George Simion.

Și apoi, sau înainte, că nu se înțelege exact cronologia, Simion îl termină și pe Nicușor Dan.

„Nu e o fire sociabilă, nu e potrivit pentru această funcție. Singura cale este ca românii să-i spună să plece pentru că el nu va reprezenta interesele României.

Pentru binele României, ar fi bine să nu își ducă mandatul la capăt. Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui, adică AUR a făcut toate demersurile în aceste luni ca să încercăm asta. O să facem în continuare acest lucru. Repet, ori iese PSD-ul, ori se întâmplă ceva la nivel mondial, apoi o să meargă lucrurile de la sine.”, a declarat într-un interviu la Gândul.

Simion e, de fapt, președintele României, nu Nicușor Dan

”Nu sunt pierzător care nu știe să piardă, am avut și greșelile mele, însă Nicușor Dan nu cred că a intrat măcar în turul 2. Cred că turul 2 trebuia să se desfășoare între Crin Antonescu și mine.

Am fost furat. Rezultatele numărătorii noastre paralele erau la linie cu exit-pollul prezentat de Avangarde. (…) Eu vin în fața românilor și le spun: «Vedeți că ați fost mințiți»”, a clamat George Simion.

Deși… să ne aducem aminte aceste cuvinte:

„Aș vrea să-l felicit pe contracandidatul meu, Nicușor Dan, a câștigat alegerile. A fost voința poporului român.”. Spuse de Simion la doar câteva ore după ce s-au închis urnele.