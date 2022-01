Virgil Popescu: Criza prețurilor la energie, o preocupare majoră în toate statele UE. Am informat CE asupra planurilor autorităților române de a crește intensitatea sprijinului acordat consumatorilor finali

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat sâmbătă reuniunea informală a Consiliului Energie, la Amiens, Franța, context în care a avut o nouă rundă de dezbateri ministeriale pe tema crizei prețurilor ridicate la energie în UE.

Criza prețurilor la energie este o preocupare majoră în toate statele UE, spune Virgil Popescu

„Astazi am participat la reuniunea informală a Consiliului Energie, de la Amiens, Franța. Am avut o nouă rundă de dezbateri ministeriale pe tema crizei prețurilor ridicate la energie în UE. Criza prețurilor la energie este o preocupare majoră în toate Statele Membre UE, măsurile la nivel național fiind cele mai eficiente, la acest moment, pentru diminuarea efectelor negative. Cu această ocazie, am reamintit de măsurile adoptate de România la finele anului trecut pentru protejarea consumatorilor vulnerabili și a diferitelor categorii de consumatori, precum cei casnici, IMM-uri, spitale, etc”, a scris ministrul Energiei, sâmbătă, pe Facebook.

Virgil Popescu susține că a informat Comisia Europeană „asupra planurilor autorităților române de a adopta măsuri suplimentare pe termen scurt pentru a crește intensitatea sprijinului acordat consumatorilor finali”.

„Am subliniat demersurile realizate de autoritățile naționale competente în monitorizarea implementării cadrului legislativ existent pentru a proteja consumatorii, inclusiv din perspectiva emiterii corecte a facturilor la energie”, a mai precizat ministrul.

Dezbaterile au abordat și tema eficienței energetice.

„Dezbaterile ministeriale au vizat și tema eficienței energetice în contextul negocierilor actuale la nivel european pe pachetul legislativ Fit for 55. Am susținut, alături de colegii mei din alte State Membre, importanța menținerii unui cadru flexibil pentru Statele Membre în alegerea celor mai rentabile măsuri din punct de vedere economic, cu considerarea circumstanțelor naționale. În cadrul dejunului de lucru, am avut un schimb de opinii pe tema dezvoltării pieței hidrogenului în UE, ocazie cu care am evidențiat interesul României pentru accelerarea dezvoltării hidrogenului produs din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon și a infrastructuri corespunzătoare”, a conchis Virgil Popescu.