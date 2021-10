Virgil Popescu: Plafonarea este pentru toți consumatorii. Cei circa 15 milioane de consumatori care beneficiază și de compensare vor plăti facturi comparabile cu cele de anul trecut

Toți consumatorii casnici care au un consum între 30 și 300 kW vor primi o compensație de 0,291 lei/kW, reprezentând tariful de transport, de distribuție, acciză și certificat verde, iar autoritățile vor compensa și 33% din prețul gazului natural pentru cei care consumă între 20 și 200 de metri cubi, a precizat Virgil Popescu, ministrul interimar al Energiei.

Virgil Popescu, despre plafonarea prețurilor la energie și gaz și compensarea facturilor

Oficialul spune că de compensare vor beneficia în jur de 15 milioane de români, reprezentând circa 60% – 65% din populație, iar facturile pe care le vor plăti acești consumatori vor fi comparabile cu cele de anul trecut.

„Deci un român care consumă 100 de kW, indiferent cât are preţul, dacă preţul va creşte peste un leu, să zicem peste o lună, peste două luni că vorbim de o iarnă întreagă, să zicem că are 90 de bani în momentul de faţă, tariful lui de acasă, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei – este cu minus evidenţiat în factură, nu trebuie să facă nimic – rămâne de plată 70,9 lei. Atâta are de plătit. Factura în decembrie anul trecut pentru energie electrică, exact atâta era preţul pe kW. (…) Plafonarea este pentru absolut toţi consumatorii, dar cei care se încadrează în această plajă de consum, atât la energie, cât şi la gaze naturale, vor avea în plus o compensare care îi va duce cu preţurile în jos, la nivelul anului trecut”, a explicat Virgil Popescu, miercuri seara, la Realitatea Plus.

Parlamentul a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind plafonarea prețurilor la energie și gaz și compensarea facturilor, iar Virgil Popescu se arăta de părere că, astfel, „se vor calma și fluctuațiile din piață”.

„Trebuie să urmărim piața de energie să vedem dacă intervenim sau nu. Eu zic că odată cu plafonare plus compensare se vor calma și fluctuațiile din piață. În momentul când am pus acel impozit pe venitul suplimentar pentur cei care nu plătesc certificate CO2, care nu poluează și care nu au influență în creșterea prețului și care beneficiază fără să aibă costuri suplimentare sau alte lucruri cred că prețul se va tempera”, afirma ministrul interimar al Energiei.