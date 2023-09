Vor semna parlamentarii UDMR o posibilă moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, după asumarea răspunderii? Kelemen Hunor: „Șansa noastră să dăm jos Guvernul este zero”

Kelemen Hunor a declarat marți înaintea ședinței extraordinare a Parlamentului pentru asumarea răspunderii de către Guvernul Ciolacu pe proiectul de lege privind creșterea taxelor, că UDMR nu va semna o moțiune de cenzură dacă în proeictul final se găsesc aspectele discutate cu premierul: prevederi ce vizează instituțiile de cultură și problema autonomiei locale.

Ce va face UDMR după asumarea răspunderii

Acesta a subliniat totodată că Guvernul nu poate fi dat jos având în vedere că PSD-PNL controlează 60% din Parlament:

„Eu am discutat cu domnul președinte Drulă și am spus că vreau să rezolv câteva probleme. Șansa noastră să dăm jos Guvernul este zero. Au 60% PSD-PNL. O moțiune de cenzură este într-adevăr din punct de vedere mediatic un lucru interesant dar nu rezolvi nimic. Eu am vrut să rezolv problema instituțiilor de cultură în primul rând, problema autonomiei locale să nu fie știrbită de guvern, să nu li se spună ce au voie să facă cu banii colectați la nivel local. Am obținut aceste lucrui. Noi nu putem în acest moment să dăm jos Guvernul, dar am reușit să rezolvăm probleme importante pentru teatre, pentru muzee, pentru biblioteci, pentru instituții de cultură, pe de altă parte pentru autoritățile locale, inclusiv posturile vacante la nivelul autorităților locale. Se reduc cu 10% dar nu sunt posturile tăieate pentru că altfel nu se poate realiza.

Să vedem forma finală a legii. Eu zic ce am discutat. Dacă în forma finală a legii se regăsește ceea ce am discutat astăzi cu premierul atunci o moțiune de cenzură nu va fi semnată de noi”.

