Ylva Johansson, comisar european, despre blocarea României de a intra în Schengen: „Sunt și eu dezamăgită”

În urma blocării aderării României în Spațiul Schengen, comisarul UE pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, s-a declarat a fi dezamăgită de această decizie.

Comisarul European s-a bucurat pentru cetățenii croați, în urma aderării în Schengen. Aceasta a adăugat faptul că și România și Bulgaria aveau drepturi depline de a face parte din acest spațiu. Ea a menționat că țara noastră și vecinii bulgari nu a obținut sprijinul unanim necesar pentru a adera la spațiul de liberă circulație a persoanelor și bunurilor.

Today marks a good day for citizens of Croatia -welcome to Schengen.

To citizens of Bulgaria and Romania I say this -you deserve to be fully part of Schengen -I will support every step to achieve this in my mandate.

