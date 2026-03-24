Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. Ar putea fi anchetată în România. Ce se decide azi în PE

Ana Maria
24 mart. 2026, 10:40
Sursa Foto: Hepta / @Zuma Press / Philipp Von Ditfurth
Cuprins
  1. Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. De ce vor procurorii ridicarea imunității
  2. Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. Ce acuzații i se aduc europarlamentarei
  3. De ce este importantă imunitatea în acest caz
  4. Ce urmează după audierea din comisie
  5. Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. Ce se întâmplă dacă nu se prezintă la audiere
  6. Cum răspunde Diana Șoșoacă acuzațiilor
  7. Ce controverse a generat în trecut

Zi crucială pentru Diana Șoșoacă! Europarlamentara este audiată marți în Comisia de Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European, în cadrul procedurii privind solicitarea de ridicare a imunității sale.

Demersul vine după ce Parchetul General din România a cerut acest lucru pentru a putea continua ancheta în cazul său. Discuțiile au loc cu ușile închise, fără accesul presei sau al publicului, procedura fiind una confidențială.

Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. De ce vor procurorii ridicarea imunității

Autoritățile din România au pus în mișcare acțiunea penală împotriva Dianei Șoșoacă încă de anul trecut, invocând existența unor probe consistente în legătură cu mai multe fapte grave.

Această etapă procesuală indică faptul că anchetatorii consideră că există suficiente dovezi pentru a susține acuzațiile și pentru a merge mai departe către trimiterea în judecată.

Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. Ce acuzații i se aduc europarlamentarei

Potrivit Parchetului General, Diana Șoșoacă este cercetată pentru mai multe infracțiuni, printre care:

  • patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal
  • patru infracțiuni de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război
  • promovarea de idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe
  • promovarea ideilor antisemite
  • negarea sau minimalizarea Holocaustului
  • ultraj

De ce este importantă imunitatea în acest caz

Pentru ca ancheta să poată avansa în mod complet, este necesară ridicarea imunității de europarlamentar.

Solicitarea a fost transmisă Parlamentului European de către procurorul general Alex Florența, înainte ca acuzațiile să fie aduse oficial la cunoștința acesteia. Fără acest pas, nu pot fi luate anumite măsuri judiciare.

Ce urmează după audierea din comisie

După audiere, Comisia JURI va redacta un raport care va fi supus votului membrilor.

Dacă raportul este aprobat, acesta va fi trimis în plenul Parlamentului European, unde se va da votul final privind ridicarea imunității, potrivit Știripesurse.

În cazul unui vot favorabil, Diana Șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru faptele menționate.

Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. Ce se întâmplă dacă nu se prezintă la audiere

Procedura poate continua chiar și în lipsa europarlamentarei.

Dacă aceasta nu se prezintă, comisia poate decide să recomande ridicarea imunității fără audierea directă a acesteia.

Chiar și în cazul ridicării imunității, statutul de europarlamentar nu este afectat la nivel european.

Cum răspunde Diana Șoșoacă acuzațiilor

Diana Șoșoacă respinge toate acuzațiile și susține că este vizată de o acțiune politică.

Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuție politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în fața adevărului”, a declarat aceasta.

Ea afirmă că nu a evitat niciodată anchetele:

„Nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă şi nu o voi face vreodată. Dar nu accept ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea”.

Ce controverse a generat în trecut

De-a lungul timpului, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe episoade controversate, inclusiv declarații publice privind figuri istorice condamnate.

În februarie 2025, aceasta afirma într-o transmisiune live:

„Nicolae Ceaușescu, erou național. Corneliu Zelea Codreanu, erou național. Mareșalul Antonescu, erou național”.

Totodată, europarlamentara a provocat un incident în Parlamentul European, unde a întrerupt o ședință de plen și a fost scoasă din sală.

