Zi crucială pentru Guvernul Bolojan. Astăzi, Piața Victoriei devine scena unor proteste ale fermierilor români, nemulțumiți de politicile fiscale ale Guvernului Bolojan. Aceștia acuză Executivul că, prin măsuri considerate nerealiste și sufocante, împing exploatațiile agricole către faliment.

Nemulțumirile acumulate în ultimele luni au transformat tensiunile în acțiuni concrete de stradă. Organizațiile de fermieri avertizează că, dacă Guvernul nu intervine urgent, se va confrunta cu un blocaj total.

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă fermierii români

Conform publicației , zeci de ferme sunt deja afectate de executări silite, iar altele se apropie de insolvență. Costurile mari de producție și prețurile scăzute de valorificare pun presiune enormă pe agricultori.

În mediul rural, fermierii percep măsurile Guvernului ca o lovitură directă asupra condițiilor lor de trai.

Deciziile sunt luate strict contabil, fără a ține cont de specificul agriculturii, un domeniu dependent de vreme, de cicluri lungi de producție și de riscuri greu de controlat, spun aceștia.

Zi crucială pentru Guvernul Bolojan. Ce revendicări au fermierii în cadrul protestelor

Agricultorii cer Guvernului schimbări rapide și concrete:

Eliminarea „taxei pe stâlp” – taxarea construcțiilor speciale blochează investițiile și modernizarea fermelor;

Reducerea presiunii fiscale – fermierii solicită scutiri și facilități pentru a compensa pierderile din ultimul an;

Acces facil la finanțare românească – propun înființarea unei bănci de stat pentru agricultură, care să ofere credite cu dobânzi subvenționate, reducând astfel dependența de instituțiile financiare externe.

Ce impact au întârzierile la plata subvențiilor pentru fermieri

Asociațiile agricole semnalează că, deși autoritățile locale au primit documentele de calamitate, plata subvențiilor întârzie. Situația devine critică după seceta și fenomenele meteo extreme din 2025, recunoscute oficial.

Fără lichidități, multe ferme nu mai pot achiziționa semințe, îngrășăminte sau combustibil, blocând astfel campania agricolă de primăvară.

Ce riscuri implică prețurile scăzute la cereale pentru agricultori

Cheltuielile fermei cresc constant, însă, prețurile cerealelor au scăzut la niveluri comparabile cu cele din urmă cu 15 ani. Fără un preț minim garantat, producătorii locali devin vulnerabili în fața marilor traderi internaționali, spun agricultorii.

Astfel, agricultura își pierde rapid rentabilitatea, iar mulți fermieri mici iau în calcul să renunțe la teren și activitatea agricolă începând din 2026.

Zi crucială pentru Guvernul Bolojan. Ce spune liderul fermierilor despre protest

Ștefan Muscă, președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți din Giurgiu, a declarat pentru Antena 3 că protestul de astăzi este autorizat și că agricultorii vin cu tractoarele la București.

Agricultorii amenință că, în lipsa unor soluții, protestele se vor intensifica și pot include blocarea drumurilor naționale și a punctelor de frontieră, pentru a pune presiune pe Guvern să trateze securitatea alimentară ca un obiectiv strategic.