Sfinții zilei de 25 mai. Ce sărbătoare este astăzi în Calendarul Ortodox

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 08:15
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
  2. Ce semnificație are ziua de 25 mai
  3. Rugăciune scurtă către Sfântul Ioan Botezătorul

Pe 25 mai, creștinii ortodocși prăznuiesc A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tot astăzi sunt pomeniți Sfântul Mucenic Celestin, Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei și minunile Sfântului Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului, potrivit calendarului ortodox.

A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Ziua de 25 mai are o semnificație aparte pentru credincioși, fiind legată de Sfântul Ioan Botezătorul, unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății. Praznicul amintește de A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, eveniment păstrat în tradiția Bisericii ca semn al cinstirii aduse celui care L-a botezat pe Hristos în Iordan.

Sfântul Ioan Botezătorul este considerat model de curaj, smerenie și mărturisire a adevărului. Viața sa este asociată cu chemarea la pocăință, cu pregătirea oamenilor pentru venirea Mântuitorului și cu o credință neclintită, chiar în fața puterii politice.

Ce semnificație are ziua de 25 mai

Pomenirea de astăzi le amintește credincioșilor de importanța statorniciei și a curajului moral. Sfântul Ioan Botezătorul rămâne un simbol al omului care spune adevărul fără teamă și care își păstrează credința indiferent de încercări.

În aceeași zi, Biserica îi amintește și pe Sfântul Mucenic Celestin și pe Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei. Calendarul menționează că 25 mai este zi fără post.

Rugăciune scurtă către Sfântul Ioan Botezătorul

Credincioșii care doresc să marcheze această zi prin rugăciune pot rosti o rugăciune scurtă către Sfântul Ioan Botezătorul, cerând ajutor, liniște sufletească și întărire în credință.

„Sfinte Ioane Botezătorule, Înaintemergătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ajută-ne să avem credință curată, curaj în fața încercărilor și puterea de a merge pe calea adevărului.

Luminează-ne gândurile, ocrotește-ne de rău și cere de la Hristos pace, sănătate și binecuvântare pentru noi și pentru cei dragi. Amin.”

