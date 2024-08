A murit Adrian Cherciu, „antrenorul care a livrat sportivi pe bandă rulantă” pentru natație

Adrian Cherciu, antrenor de natație, s-a stins din viață în urma unei complicații medicale, conform anunțului făcut de prietenul său Adrian Gavriliu pe rețelele sociale.

Adrian Cherciu a murit

Adrian Gavriliu i-a adus un omagiu lui Adrian Cherciu, despre care spune că „a livrat sportivi pe bandă rulantă săriturilor în apă din România”.

„Lacrimi pt Adrian Cherciu. Adilă, cum ii ziceam…sau Mamulos, ne-a părăsit. Antrenorul care a livrat sportivi pe bandă rulantă săriturilor in apă din România a incetat din viață in urma unei complicații, in doar 3 săptămâni.

Primul antrenor al lui C-tin Popovici, cel prin mâna căruia au trecut cei mai buni săritori in apă din ultimii 20 de ani iși face ieșirea din scenă in plină desfășurare ale JO”, afirmă Gavriliu într-o postare pe Facebook.

A făcut parte din Federația de Natație

Adrian Cherciu a activat în cadrul clubului CSS Triumf București și a făcut parte din Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. A fost și la Clubul Sportiv Navi, unde s-a ocupat de formarea tinerilor săritori în apă.

Sub îndrumarea lui, România a câștigat în 2018 o primă medalie de bronz la platformă sincron în cadrul unui Campionat Mondial de sărituri în apă, potrivit .