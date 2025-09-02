Universitatea Craiova a anunțat transferul lui Adrian Rus, fundaș central al echipei naționale, care a semnat un contract valabil pe un an.

Jucătorul vine după experiențe în Italia, Cipru și Ungaria și este cotat la 1,2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cuprins:

Un nou început pentru Rus la Craiova

Care este parcursul internațional al lui Adrian Rus

Un nou început pentru Rus la Craiova

Universitatea Craiova a anunțat oficial, printr-o postare pe pagina sa de Facebook că fundașul român Rus s-a alăturat echipei, oficial, începând de astăzi. Fotbalistul de 28 de ani a semnat un contract pe durata unui an cu echipa din Bănie.

În trecut, Rus a evoluat pentru mai multe echipe din afară, precum: , Pafos FC, FC Fehervar și Balmazujvaros. El a adunat 22 de selecții la echipa națională a României, devenind astfel un jucător foarte dorit de echipele din Liga 1, dar și foarte experimentat.

„OFICIAL | Bun venit la , Adrian Rus! Succes în familia alb-albastră!”, au scris reprezentanții paginii Universitatea Craiova, .

Care este parcursul internațional al lui Adrian Rus

Cariera fundașului s-a dezvoltat în mai multe campionate europene, inclusiv în Serie B, campionatul Ciprului și cel al Ungariei. Experiența acumulată pe plan extern îl recomandă drept o soluție importantă pentru apărarea Craiovei.

Conform platformei , Adrian Rus este cotat la 1,20 milioane de euro. Această valoare îl plasează printre cei mai bine cotați fotbaliști care evoluează în prezent în Superliga României.