Universitatea Craiova a anunțat transferul lui Adrian Rus, fundaș central al echipei naționale, care a semnat un contract valabil pe un an.
Jucătorul vine după experiențe în Italia, Cipru și Ungaria și este cotat la 1,2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
Universitatea Craiova a anunțat oficial, printr-o postare pe pagina sa de Facebook că fundașul român Rus s-a alăturat echipei, oficial, începând de astăzi. Fotbalistul de 28 de ani a semnat un contract pe durata unui an cu echipa din Bănie.
În trecut, Rus a evoluat pentru mai multe echipe din afară, precum: Pisa, Pafos FC, FC Fehervar și Balmazujvaros. El a adunat 22 de selecții la echipa națională a României, devenind astfel un jucător foarte dorit de echipele din Liga 1, dar și foarte experimentat.
„OFICIAL | Bun venit la Știința, Adrian Rus! Succes în familia alb-albastră!”, au scris reprezentanții paginii Universitatea Craiova, pe Facebook.
Cariera fundașului s-a dezvoltat în mai multe campionate europene, inclusiv în Serie B, campionatul Ciprului și cel al Ungariei. Experiența acumulată pe plan extern îl recomandă drept o soluție importantă pentru apărarea Craiovei.
Conform platformei Transfermarkt, Adrian Rus este cotat la 1,20 milioane de euro. Această valoare îl plasează printre cei mai bine cotați fotbaliști care evoluează în prezent în Superliga României.