B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top

Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 16:20
Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top
Sursă foto: Facebook/ Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a anunțat transferul lui Adrian Rus, fundaș central al echipei naționale, care a semnat un contract valabil pe un an.

Jucătorul vine după experiențe în Italia, Cipru și Ungaria și este cotat la 1,2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cuprins:

  • Un nou început pentru Rus la Craiova
  • Care este parcursul internațional al lui Adrian Rus

Un nou început pentru Rus la Craiova

Universitatea Craiova a anunțat oficial, printr-o postare pe pagina sa de Facebook că fundașul român Rus s-a alăturat echipei, oficial, începând de astăzi. Fotbalistul de 28 de ani a semnat un contract pe durata unui an cu echipa din Bănie.

În trecut, Rus a evoluat pentru mai multe echipe din afară, precum: Pisa, Pafos FC, FC Fehervar și Balmazujvaros. El a adunat 22 de selecții la echipa națională a României, devenind astfel un jucător foarte dorit de echipele din Liga 1, dar și foarte experimentat.

„OFICIAL | Bun venit la Știința, Adrian Rus! Succes în familia alb-albastră!”, au scris reprezentanții paginii Universitatea Craiova, pe Facebook.

Care este parcursul internațional al lui Adrian Rus

Cariera fundașului s-a dezvoltat în mai multe campionate europene, inclusiv în Serie B, campionatul Ciprului și cel al Ungariei. Experiența acumulată pe plan extern îl recomandă drept o soluție importantă pentru apărarea Craiovei.

Conform platformei Transfermarkt, Adrian Rus este cotat la 1,20 milioane de euro. Această valoare îl plasează printre cei mai bine cotați fotbaliști care evoluează în prezent în Superliga României.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
Sport
Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
Sport
Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
Sport
Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea
Sport
Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea
FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
Sport
FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
Sport
Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel. Trofeul câștigat la Cleveland a dispărut. Ce mesaj a transmis jucătoarea
Sport
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel. Trofeul câștigat la Cleveland a dispărut. Ce mesaj a transmis jucătoarea
Mourinho a făcut avere din compensațiile pentru concediere. Suma uriașă pe care a strâns-o tehnicianul portughez
Sport
Mourinho a făcut avere din compensațiile pentru concediere. Suma uriașă pe care a strâns-o tehnicianul portughez
Fotbal în Europa League. FCSB și-a aflat adversarele din faza principală
Sport
Fotbal în Europa League. FCSB și-a aflat adversarele din faza principală
Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer
Sport
Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer
Ultima oră
16:26 - Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
16:15 - (VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
15:59 - Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
15:56 - Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”
15:50 - Dosar pe numele unui tânăr care a lovit cu trotineta o femeie pe trecerea de pietoni. Victima a murit la spital
15:28 - Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut