Analiza: Mai raman operatorii de jocuri de noroc alaturi de echipe din Superliga?

Daca urmaresti fotbalul din Romania, cred ca ai observat deja faptul ca industria jocurilor de noroc a devenit o prezenta constanta in fotbalul romanesc. Indiferent ca vorbim de reclame pe terenul de joc, sponsorizarea unor echipe de fotbal sau logo-uri pe tricouri, operatorii de jocuri de noroc online au investit masiv in ultimii ani.

Avand in vedere schimbarile care s-au anuntat pentru anul 2025, ne punem intrebarea: mai raman operatorii de jocuri de noroc alaturi de echipele din Superliga? Sau acestia se vor retrage din sponsorizari, cu consecinte directe asupra bugetelor echipelor?

In acest articol vom vorbi mai pe larg despre situatia actuala. Insa inainte de a incepe, daca esti interesat de zona cazinourilor online, poti vedea o lista completa cu cele mai sigure si populare . Acolo sunt listate si operatorii de jocuri de noroc care sunt implicati direct sau indirect in sponsorizari sportive.

Situatia actuala: Ce cazinouri sponsorizeaza echipele din Superliga?

Exista foarte putine echipe din Superliga Romaniei care nu sunt sponsorizate de un operator de jocuri de noroc. Din verificarile noastre, in acest moment 14 din cele 16 echipe care au luat startul in noul sezon sunt sponsorizate de operatori din industria jocurilor de noroc.

Doar doua echipe, nou promovatele Csikszereda si Metaloglobus, nu au ca si sponsor principal o casa de pariuri.

Iata lista cu toate echipele sponsorizate de operatori de jocuri de noroc din Superliga:

FCSB – sponsorizata de Betano

CFR Cluj – sponsorizata de Don Casino

Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, U Cluj si Farul – sponsorizate de Superbet

FC Botosani si Hermannstadt – sponsorizate de Unibet

Otelul Galati, Unirea Slobozia si Petrolul – sponsorizat de Mr Bit

UTA Arad – sponsorizata de Favbet

FC Arges – sponsorizata de Vlad Cazino

Pentru aceste cluburi, banii veniti din aceste sponsorizari reprezinta o buna parte din buget. Asta deoarece contractele se pot ridica chiar si la cateva milioane de euro, asa cum este in cazul FCSB, CFR Cluj, Rapid sau Universitatea Craiova.

Pe langa echipele de club, trebuie mentionata si Liga Profesionista de Fotbal (LPF), care a avut, de-a lungul anilor, parteneriate strategice cu branduri precum Superbet inclusiv in brandingul ligii ca „Superliga”.

De exemplu, conform datelor oficiale, FCSB poate incasa pana la aproximativ 4 milioane de euro per sezon de la Betano, in functie de performante.

De ce s-ar putea retrage operatorii din Superliga?

Raspunsul este unul simplu. La finalul anului 2024 si in cursul anului 2025, autoritatile din Romania au inceput sa introduca mai multe masuri care vizeaza direct industria jocurilor de noroc.

Codul Fiscal se modifica din nou incepand cu data de 1 august 2025, industria jocurilor de noroc fiind vizata de introducerea de noi taxe si impozite. Avand in vedere aceste aspecte, Superbet a amenintat ca s-ar putea retrage din sustinerea sportului, asta dupa ce, in anul 2024, a platit peste 400 de milioane de euro la bugetul de stat, iar de la inceputul anului 2025 a platit putin peste 200 de milioane de euro.

Insa nu doar modificarea Codului Fiscal poate duce la retragerea operatorilor. Exista mai multe motive:

Licentele pentru a opera legal au devenit mai scumpe

Mai multe initiative legislative au propus masuri prin care reclamele la pariuri si cazinouri sa fie interzise la TV, radio si in spatiile publice si au interzis asocierea cu persoane publice. Asta afecteaza direct eficienta sponsorizarilor

Impactul ultimelor modificari legislative asupra sponsorizarilor

Asa cum am spus si putin mai sus, ultimele modificari legislative pot avea un impact major asupra sponsorizarilor. Iata de ce:

Autoritatile au propus ca reclamele la jocuri de noroc sa fie interzise la TV si Radio in intervalul orar 06:00 – 23:00

Suprataxarea veniturilor din publicitate pentru operatorii de gambling

Interzicerea reclamelor la jocuri de noroc in care apar persoane publice

Daca operatorii de jocuri de noroc s-ar retrage din sponsorizari, acest lucru ar duce la pierderi semnificative pentru echipele de fotbal din Superliga. Un parteneriat care nu aduce plus valoare poate deveni brusc irelevant daca brandul nu mai poate fi expus la TV, pe stadion sau pe tricourile de joc. Impactul ar fi major, mai ales in cazul FCSB, care ar putea sa plateasca salariile pe un an ale jucatorilor doar din parteneriatul cu Betano.

Reactiile cluburilor si ale operatorilor

Situatia nu este deloc roz atat pentru cluburile implicate, cat si pentru operatori. Foarte multe cluburi de fotbal din Superliga Romaniei au transmis deja ca o eventuala pierdere a sponsorizarii duce la pierderea unei surse majore de venit.

Cluburile mici care sunt sponsorizate de operatori de jocuri de noroc sufera si mai mult. Asta deoarece, de multe ori, parteneriatul cu un cazino online inseamna de multe ori supravietuirea, asa cum s-a intamplat si in cazul echipei Gloria Buzau. Care odata cu retrogradarea si cu pierderea sponsorului Favbet, a ajuns la faliment.

Concluzie: Raman operatorii de jocuri de noroc in Superliga?

Ca sa iti raspund la intrebare, da, cel putin la inceputul sezonului competitial operatorii vor ramane in Superliga. Insa conteaza foarte mult ce legi vor fi introduse in urmatoarea perioada in Romania.

Daca legislatia devine si mai restrictiva, iar imaginea din spatiul public continua sa degradeze asocierea sport-gambling, este foarte posibil sa vedem o retragere treptata a sponsorilor din Superliga.

Insa un lucru este cert in acest moment. Fotbalul profesionist din Romania depinde foarte mult de banii din jocuri de noroc, iar orice retragere imediata poate avea consecinte pentru echipele mai mici.