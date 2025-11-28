Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri

Spectacolul din cupele europene este continuat de cel așteptat în week-end în meciurile programate în campionatele naționale de fotbal. Cele mai interesante întâlniri programate la finalul lunii noimebrie sunt în Premier League, Serie A și Ligue 1.

La Londra se va desfășura derby-ul orașului, Chelsea vs. Arsenal. AC Milan continuă cursa pentru titlu în Italia, primind vizita celor de la Lazio Roma, iar , PSG, se deplasează la Monaco.

Dincolo de importanța punctelor în economia clasamentelor, în toate aceste meciuri se află în joc orgoliul unor echipe interesante de a ieși victorioase din astfel de confruntări cu rivale istorice.

Programul celor mai tari partide de la finalul săptămânii:

Sâmbătă, de la ora 18:00: AS Monaco – PSG (Ligue 1)

Sâmbătă, de la ora 21:45: AC Milan – Lazio Roma (Serie A)

Duminică, de la ora 18:30: Chelsea – Arsenal (Premier League)

AS Monaco – PSG

Dacă PSG este lider și mizează pe un nou titlu în Franța, AS Monaco se clasează abia pe locul 8, având 10 puncte mai puțin. Gazdele meciului de sâmbătă seară au o defensivă slabă, cu 25 de goluri primite. Atacul a fost, în schimb, destul de productiv, înregistrându-se tot atâtea goluri înscrise.

În condițiile în care PSG are cea mai bună ofensivă din campionat, ne putem aștepta la un meci deschis, cu reușite de ambele părți.

PSG este favorită la , cu o cotă de 1.61 la victorie. Pentru meci câștigat de Monaco este cotă 4.33, iar la egal – cota 4.50. Merită subliniat faptul că PSG nu a strălucit în noiembrie, câștigând la limită cu Lyon (3-2) și Nice (1-0) în Ligue 1 și pierzând cu Bayern Munchen (1-2) în Champions League. În ultimele meciuri europene, miercuri seara, PSG s-a impus în fața lui Tottenham cu scorul de 5-3, iar Monaco a condus până în minutul 88 pe terenul lui Pafos, însă meciul s-a terminat la egalitate, 2-2.

AC Milan – Lazio

Ocupând locul 2 în clasament cu 25 de puncte, AC Milan va întâlni Lazio, echipa clasată pe locul 8, cu 18 puncte. Ne putem aștepta la un meci competitiv, mai ales că există obiective importante pentru ambele părți: gazdele pot ajunge pe locul 1 în Serie A sau cel puțin își pot consolida poziția secundă, iar oaspeții au ocazia să demonstreze că pot rămâne în cursa pentru viitorul sezon de cupe europene.

AC Milan a învins etapa trecută o altă rivală, Inter, în derby-ul local (1-0 contra echipei antrenate de Cristi Chivu). Lazio a câștigat o singură dată în deplasare în acest sezon, pe terenul lui Genoa, deci acum ar provoca o mare surpriză dacă ar cuceri cele trei puncte.

Agențiile de pariuri sportive o văd pe AC Milan cu mari șanse de a se impune, cotă 1.58. Implicit, Lazio are o cotă foarte mare pentru victorie: 5.00. Nici un egal nu pare foarte probabil, având cotă 4.00.

În condițiile în care nu s-a marcat prea mult în ultimele meciuri dintre Milan și Lazio, iar ambele sunt adepte ale unui joc prudent, pot fi de interes pentru pariori și cotele pentru sub și peste 2,5 goluri, foarte echilibrate.

Chelsea – Arsenal

Pe Stamford Bridge vor juca primele două clasate din Premier League: Arsenal, locul 1, cu 29 de puncte, versus Chelsea, locul 2, cu 23 de puncte. Arsenal dorește astfel să își întărească poziția de lider, iar Chelsea caută să micșoreze distanța față de prima poziție în ierarhie. Ambele echipe vin după victorii de senzație obținute în Champions League. Chelsea s-a impus cu 3-0 în fața Barcelonei, iar Arsenal cu 3-1 în fața lui Bayern.

Oaspeții sunt favoriți la pariuri online, tocmai prin prisma statutului de lider autoritar în campionat. Cota pentru victorie Chelsea este aproximativ 3.10, în timp cea pentru victorie Arsenal apare în jurul valorii de 2.25. Nici un egal nu este exclus în acest duel cu final foarte imprevizibil: cotă 3.25.

În week-end se joacă ultima etapă din luna noiembrie și în campionatul românesc de fotbal. Lupta pentru titlu a devenit foarte interesantă în acest sezon în Liga 1, unde Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova și par să fie în cea mai bună formă.

Aflate în derivă în a doua jumătate a clasamentului, ex-favoritele FCSB și CFR Cluj au nevoie de fiecare punct pentru a mai prinde cel puțin locuri de play-off.