Lionel Messi a doborât un nou record mondial și va rămâne în istoria fotbalului drept cel mai eficient . Fotbalistul argentinian a atins nivelul de 405 assist-uri, din lunga sa carieră.

Lionel Messi, un recordman al fotbalului

a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria fotbalului, în semifinala Conferinţei de Est a Ligii profesioniste nord-americane (MLS). Meciul de fotbal s-a jucat duminică, iar Lionel Messi a dat cea de-a 405-a pasă decisivă care a dus la marcarea unui gol, informează The Sun.

Echipa sa, , s-a impus cu scorul de 5-1 în faţa formaţiei New York City FC şi s-a calificat în finala MLS. Messi a reușit să atingă acest record în cele 1.168 de jocuri pe care le-a disputat atât la nivel de club, cât și cu selecționata Argentinei. Cu cele 405 pase decisive reușite, el a depășit o altă legndă a fotbalului mondial, pe ungurul Ferenc Puskas, fostul jucător al lui Real Madrid (1927 – 2006).

Maghiarul a reușit 404 pase decisive în 708 meciuri, după cum precizează cotidianul britanic.

În spatele celor doi se află alte nume celebre dinfotbal. Brazilianul Pele (1940 – 2022) a reușit 369 assist-uri și se află pe locul al treilea în acest clasament. Urmează olandezul Johan Cruyff (1947 – 2016) cu 358 de pase decisive.

Alți fotbaliști în top 10, cei mai buni pasatori

Pe locul cinci, în acest clasament, mult în spatele lui Lionel Messi, se află germanul Thomas Muller cu 352 de pase reușite. El este urmat de uruguayanul Luis Suarez cu 317, coleg cu Messi la Inter Miami.

În clasament, pe locul următor, al șaptelea, și-a găsit locul fotbalistul olandez Kevin De Bruyne cu 316 pase decisive. Argentinianul Angel Di Maria a reușit 313 asist-uri.

Pe ultimele două locuri, în clasamentul celor mai buni pasatori din istorie se situează cu 304 reușite și Luis Figo cu 283 de pase decisive.

Lionel Messi și Thomas Muller vor fi adversari

Fotbalistul argentinian va juca cu echipa sa, Inter Miami, finala MLS, împotriva echipei Vancouver Whitecaps, câştigătoarea Conferinţei de Vest.

Meciul a fost programat să se joae pe 6 decembrie, iar Lionel Messi îl va avea adversar pe Thomas Muller. Germanul, care ocupă locul cinci în clasamentul celor mai buni pasatori, a fost transferat de la Bayern Munchen.

În vârstă de 38 de ani, Messi este cel mai titrat jucător din istoria fotbalului mondial. El a obținut 47 de trofee, pe parcursul carierei sale, inclusiv pe cel de campion mondial. Condusă în teren de Messi, Argentina a devenit campioană mondială, în 2022, după o victorie în fața selecționatei Franței.