Acasa » Sport » Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”

Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 16:19
Gabi Tamaș a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul. Sursa foto: Captură video - Gazeta Sporturilor / YouTube
Cuprins
  1. Cum a ratat Gabi Tamaș transferul la Lazio
  2. Ce a spus Tamaș despre consumul de alcool

Gabi Tamaș a vorbit despre consumul de alcool din perioada în care a fost fotbalist profesionist și despre cum a ratat transferul la Lazio din cauza unei escapade cu Adi Mutu în San Marino. Tot cu alcool.

Cum a ratat Gabi Tamaș transferul la Lazio

În 10 august 2011, echipa națională a jucat un amical în San Marino. Cu două zile înainte, Adi Mutu și Tamaș au întârziat la programul stabilit de Victor Pițurcă deoarece s-au dus la băut. Pițurcă nu i-a folosit deloc, iar veștile au ajuns și la urechile oficialilor de la Lazio care negociau transferul.

„Am făcut prostioara și am pierdut un transfer la Lazio. Mai fur curent câteodată… Mă lua curentul câteodată. Bine, eu știu acum…

Recunosc, da, o greșeală, dar ce putem să facem acum? Să dăm timpul înapoi? Poate făceam la fel, poate nu făceam la fel, nu știu”, a spus Tamaș, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Ce a spus Tamaș despre consumul de alcool

Gabi Tamaș a vorbit și despre consumul de alcool și a spus că l-a ajutat viața ceva mai zbuciumată pe care a avut-o.

„M-au învățat foarte multe și ieșirile astea în oraș, și prostiile pe care le-am făcut. Poate mi-au dat și o răutate mai mare în teren. Cunosc oameni, sportivi, fotbaliști care spun: ”Dom’ne, sunt profesionist, că dorm la zece, la nouă”. La ce te ajută? N-am văzut să dai 50 de goluri, să dai nu știu câte centrări sau să fii wow! (…)

Ca să întărești organismul, mai trebuie să mai pierzi și o noapte, mai trebuie să bei și un șpriț. Dacă faci exces, atunci e o problemă. Dar excesul ăsta, despre care toată lumea a spus că l-am făcut eu… Eu pot să-i contrazic, eu nu l-am făcut. Dacă făceam exces, nu mai jucam.

Nu poți spune că eu am făcut exces la băutură, că beau în fiecare zi de mă pun în patru labe, gen Paul Gascoigne sau alte legende ale fotbalului… Eu beam tărie și vin, de toate. Le-am băut pe toate. Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc. Ha, ha, ha!”, a mai susținut fostul fotbalist, potrivit GSP.

Acum, Gabriel Tamaș e director sportiv la Concordia Chiajna, iar de curând a câștigat un sezon Asia Express, alături de Dan Alexa.

