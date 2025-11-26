Pawel Dawidowicz, fostul fundaș de la Hellas Verona, a renunțat la Europa pentru ceea ce credea că va fi o experiență interesantă în Arabia Saudită, la Al-Hazem. Dar stilul de viață de acolo l-a speriat și făcut să renunțe după doar câteva zile de la semnarea contractului.

Ce probleme a întâmpinat fotbalistul în Arabia Saudită

După 7 ani petrecuți la Hellas Verona, în Serie A, fundașul polonez a semnat cu Al-Hazem, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Dar a rămas acolo numai câteva zile.

„Înainte, banii m-ar fi interesat. Acum, aș juca și pe gratis… sau aproape. După ce s-a terminat sezonul și am plecat de la Verona, am decis să explorez alte orizonturi, să schimb peisajul.

Am avut oferte de la cluburi din Serie A, dar am vrut să încerc o experiență diferită. Și așa am ajuns în Arabia Saudită.

Am un fiu mic și soția mea este însărcinată. A fost foarte dificil să stau acolo din mai multe motive. Trebuia să merg la spital aproape în fiecare zi pentru analize medicale, iar asta a fost complicat pentru că nimeni nu vorbește engleză, poate trei persoane din tot orașul”, a declarat Dawidowicz, citat de .

Cum sunt tratate femeile în Arabia Saudită

El a mai spus că a încercat să-și îmbunătățească situația, dar reprezentanții clubului l-au tot dus cu vorba.

„Femeile nu pot ieși din casă fără să fie însoțite de un bărbat. Mai mult, trebuie să fie acoperite: doar ochii le sunt descoperiți.

Am încercat să schimb unele lucruri, dar a fost în zadar. Am cerut lucruri, dar ei mă amânau mereu până a doua zi. La un moment dat, m-am săturat și am decis că există lucruri mai importante decât fotbalul, cum ar fi familia mea.

Acum sunt lângă Gdansk. Mă antrenez cu o echipă locală și cu un antrenor personal, dar mi-e dor de fotbal”, a mai afirmat Pawel Dawdowicz, potrivit