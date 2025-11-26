B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat

Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat

Traian Avarvarei
26 nov. 2025, 17:22
Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
Pawel Dawidowicz. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Paola Garbuio
Cuprins
  1. Ce probleme a întâmpinat fotbalistul în Arabia Saudită
  2. Cum sunt tratate femeile în Arabia Saudită

Pawel Dawidowicz, fostul fundaș de la Hellas Verona, a renunțat la Europa pentru ceea ce credea că va fi o experiență interesantă în Arabia Saudită, la Al-Hazem. Dar stilul de viață de acolo l-a speriat și făcut să renunțe după doar câteva zile de la semnarea contractului.

Ce probleme a întâmpinat fotbalistul în Arabia Saudită

După 7 ani petrecuți la Hellas Verona, în Serie A, fundașul polonez a semnat cu Al-Hazem, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Dar a rămas acolo numai câteva zile.

„Înainte, banii m-ar fi interesat. Acum, aș juca și pe gratis… sau aproape. După ce s-a terminat sezonul și am plecat de la Verona, am decis să explorez alte orizonturi, să schimb peisajul.

Am avut oferte de la cluburi din Serie A, dar am vrut să încerc o experiență diferită. Și așa am ajuns în Arabia Saudită.

Am un fiu mic și soția mea este însărcinată. A fost foarte dificil să stau acolo din mai multe motive. Trebuia să merg la spital aproape în fiecare zi pentru analize medicale, iar asta a fost complicat pentru că nimeni nu vorbește engleză, poate trei persoane din tot orașul”, a declarat Dawidowicz, citat de mundodeportivo.com.

Cum sunt tratate femeile în Arabia Saudită

El a mai spus că a încercat să-și îmbunătățească situația, dar reprezentanții clubului l-au tot dus cu vorba.

„Femeile nu pot ieși din casă fără să fie însoțite de un bărbat. Mai mult, trebuie să fie acoperite: doar ochii le sunt descoperiți.

Am încercat să schimb unele lucruri, dar a fost în zadar. Am cerut lucruri, dar ei mă amânau mereu până a doua zi. La un moment dat, m-am săturat și am decis că există lucruri mai importante decât fotbalul, cum ar fi familia mea.

Acum sunt lângă Gdansk. Mă antrenez cu o echipă locală și cu un antrenor personal, dar mi-e dor de fotbal”, a mai afirmat Pawel Dawdowicz, potrivit Golazo.

Tags:
Citește și...
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Sport
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Pele a devenit proprietatea lui Neymar. Tatăl atacantului a cumpărat brandul legendei fotbalului mondial
Sport
Pele a devenit proprietatea lui Neymar. Tatăl atacantului a cumpărat brandul legendei fotbalului mondial
Cinci ani de la moartea lui Diego Maradona. Eveniment de comemorare pentru fotbalistul care a câștigat singur un Campionat Mondial
Sport
Cinci ani de la moartea lui Diego Maradona. Eveniment de comemorare pentru fotbalistul care a câștigat singur un Campionat Mondial
Chelsea – FC Barcelona, cel mai așteptat meci de marți în Champions League
Sport
Chelsea – FC Barcelona, cel mai așteptat meci de marți în Champions League
Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
Sport
Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
Fotbal în Superliga. CFR Cluj a reușit victoria în fața liderului Rapid (3-0)
Sport
Fotbal în Superliga. CFR Cluj a reușit victoria în fața liderului Rapid (3-0)
Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică
Sport
Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică
Federația de Gimnastică a dizolvat loturile naționale, după scandalul uriaș. Ce presupune această măsură și cum sunt afectați sportivii
Sport
Federația de Gimnastică a dizolvat loturile naționale, după scandalul uriaș. Ce presupune această măsură și cum sunt afectați sportivii
Cum au primit „tricolorii” vestea că vor juca împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dennis Man: „Noi să fim sănătoși”
Sport
Cum au primit „tricolorii” vestea că vor juca împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dennis Man: „Noi să fim sănătoși”
România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Sport
România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Catalin Drula
Ultima oră
18:15 - Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
18:09 - Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
18:03 - Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
17:48 - Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
17:45 - Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
17:17 - Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
16:48 - Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
16:41 - Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
16:38 - Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
16:19 - De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)