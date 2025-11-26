B1 Inregistrari!
Pele a devenit proprietatea lui Neymar. Tatăl atacantului a cumpărat brandul legendei fotbalului mondial

Adrian Teampău
26 nov. 2025, 11:55
Pele Sursa foto: Hepta/ Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Brandul Pele a intrat în proprietatea familiei Neymar
  2. Un brand insuficient exploatat
  3. Numele Pele revine în țara de origine

Pele, legenda fotbalului mondial, a devenit proprietatea familiei Neymar. Mai exact, compania deținută de tatăl atacantului brazilian a anunţat că a cumpărat drepturile asupra mărcii legendarului fotbalist

Brandul Pele a intrat în proprietatea familiei Neymar

 Neymar Santos Sr, tatăl vedetei braziliene de de fotbal a confirmat achiziţionarea drepturilor prin agenţia sa sportivă NR Sports. El a făcut aceste decoarații în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Pelé din Santos, Brazilia. În urma acestei achiziții, firma va putea să exploateze comercial numele şi imaginea lui Edson Arantes do Nascimento, numele legendei braziliene.

„Suntem mândri (…). Cred că este o marcă foarte puternică. Vrem să îi consolidăm identitatea şi să o adaptăm la epoca actuală”, a declarat tatăl fostului jucător al Barcelonei şi al Paris Saint-Germain.

El nu a dezvăluit detaliile financiare ale acestei tranzacții. Mass-media braziliană estimează că achiziţia se ridică la 18 milioane de dolari. Drepturile aparţineau până acum companiei americane Sport 10. Odată cu acest acord se deschid noi oportunități pentru marca legendarului fotbalist. În Brazilia se consideră că acest simbol al fotbalului cariocas este insuficient dezvoltat.

„Este începutul unei munci (…) motivante pentru noi. Suntem foarte emoţionaţi”, a continuat Neymar Santos Sr.

Un brand insuficient exploatat

Muzeul Pele a instalat pentru această ocazie un ecran verde imens, cu logo-ul mărcii fostului jucător. „Brazilia vorbeşte multe limbi”, dar a avut întotdeauna o limbă universală Pelé”, se arată într-un mesaj publicat pe conturile oficiale ale lui Pelé şi NR Sports. Compania a postat un videoclip care prezintă golurile triplului campion mondial (1958, 62, 70). Legenda fotbalului brazilian a murit în 2022 din cauza unei boli incurabile.

„Unii se nasc pentru a juca, alţii se nasc pentru a schimba jocul. Pelé s-a născut pentru a schimba totul (…) Pelé nu a încetat niciodată să fie al nostru şi acum face parte oficial din Brazilia, din nou şi pentru totdeauna”, a transmis și Neymar Jr într-un videoclip promoţional.

Flavia, fiica marelui jucător, a fost prezentă la eveniment și a susținut un discurs în care a evidențiat ce înseamnă recuperarea numelui tatălui său. Ea a declarat că se simte onorată și fericită pentru această tranzacție care aduce marca în proprietatea unei companii braziliene. De altfel, familia fotbalistului a ăncercat să răscumpere brandul, după moatea idolului, dar fără succes.

„Nu există cuvinte pentru a descrie emoţia de a readuce o marcă care este suflet, umanitate, iubire. Este nepreţuit”, a declarat ea pentru AFP”.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Pelé (@pele)

Numele Pele revine în țara de origine

Familia fostului mare jucător de fotbal a criticat, de-a lungul ultimilor ani, faptul că brandul era mai prezent în Statele Unite decât în Brazilia. Acum, după repatrierea mărcii Pele, „unul dintre cele mai mari simboluri din istoria sportului mondial” revine în Brazilia, după cum a arătat NR Sports într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, aceasta este „o etapă decisivă pentru conservarea, extinderea şi îmbogăţirea moştenirii Regelui fotbalului”.

Fostul mare fotbalist se ordihnește într-un mausoleu amenajat la Santos, lângă Sao Paolo, oraşul în care a jucat între 1956 şi 1974,

Regele fotbalului mondial, cum a fost numit, a murit pe 29 decembrie 2022 de cancer de colon la vârsta de 82 de ani. Mormântul său este vizitat, acum, de numeroși admiratori și fani ai fotbalului.

