Diego Maradona, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii, a murit, în urmă cu cinci ani, în urma unei crize cardiorespiratorii şi a unui edem pulmonar. El a fost înmormântat pe 26 noiembrie 2020.

Diego Maradona comemorat în Argentina

Diego Maradona rămâne un simbol al fotbalului mondial, în ciuda controverselor din viața sa. În urmă cu cinci ani, pe 25 noiembrie 2020, starul argentinian murea, în locuința sa, unde se refăcea după o intervenție neurochirurgicală. Fostul star al lui Napoli a murit după 12 ore de agonie din cauza unui atac de cord.

După cinci ani de la deces, împrejurările morții sale nu au fost elucidate în totalitate, deși mai multe persoane, cadre medicale, au fost puse sub acuzare. Este vorba despre cei care trebuiau să-l supravegheze și să-l monitorizeze pe starul argentian în perioada de refacere.

Medicii legiști nu au exclus ca moartea fotbalistului să fi survenit din cauza unor factori externi. Raportul medicilor legiști a stabilit că ritmul cardiac neregulat şi ridicat al lui Maradona putea fi de origine naturală sau rezultatul unui factor „extern”. Aceștia au sugerat că problemele cardiace puteau surveni din cauza drogurilor, precum cocaina, de care fotbalistul făcuse abuz în trecut.

Procesul Maradona, deschis în 2023, a fost anulat, după ce judecătoarea care se ocupa de caz a fost recuzată. Dosarul va fi reluat anul viitor, primul termen fiind stabilit pe 17 martie.

Soccer’s 1986 World Cup delivered one of its most memorable and controversial moments. Argentina faced England in a quarter-final match loaded with political undertones. Diego Maradona stepped up as Argentina’s star. Early in the second half, he leaped for a bouncing ball in the… — Fascinating (@fasc1nate)

♾️ Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día 🩵🤍 🙌 A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando 🔟 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina)

Eveniment de comemorare în Argentina

Organizaţiile şi cluburile argentiniene l-au comemorat, pe 25 noiembrie pe fostul fotbalist Diego Maradona, la cinci ani de la moartea sa. „El Pibe de Oro” (Băiatul de Aur), cum a fost poreclit, este considerat un idol de generații întregi de fotbaliști și suporteri. Argentinianul este pus pe același loc cu Pele, cealaltă mare vedetă a fotbalului mondial.

„Doar cei uitaţi mor cu adevărat, iar noi ne amintim de tine, Diego, în fiecare zi. Cinci ani de când Diego Armando Maradona a trecut în nemurire”, a postat contul oficial de socializare al echipei naţionale de fotbal a Argentinei.

Mesajul este însoțit de un videoclip care conţine imagini cu starul jucând în tricoul albastru-alb, alături de filmări de la înmormântarea sa din 26 noiembrie 2020.

„Diego, au trecut cinci ani. Cinci pe care nu îi putem lăsa în urmă, precum cei cinci englezi pe care i-ai lăsat în urmă”, se arată în videoclip, cu referire la legendarul gol al lui Maradona împotriva Angliei în timpul meciului din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1986, din Mexic. Diego Armando Maradona. Per sempre. In ogni angolo. 🌍🤍 — Lega Serie A (@SerieA)

Omagiu adus lui Diego Maradona de Liga Profesionistă din Argentina

Liga Profesionistă de Fotbal din Argentina i-a adus un omagiu lui Diego Maradona, tot prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare. A fost postată o imagine de desene animate cu copii jucând fotbal, alături de mesajul „Pentru totdeauna Maradona”. Clubul Boca Juniors, Argentinos Juniors şi Newell’s Old Boys, la care a jucat Maradona, au publicat şi ele mesaje de comemorare.

„Oamenii vin şi pleacă, zilele, lunile şi anii trec. Totul trece, mai puţin tu, care eşti mereu aici. Ne este dor de tine în fiecare zi, Pelu”, se arată în mesajul clubului Boca Juniors.

Un alt videoclip postat pe conturile oficiale ale clubului Boca arată un banner mare cu imaginea idolului afişat deasupra tribunelor stadionului în timpul meciului de duminica trecută din optimile de finală ale Turneului Clausura. Meciul s-a încheiat cu victoria cu 2-0 pentru echipa gazdă în faţa lui Talleres.

Argentinos Juniors, echipa la care Maradona a jucat primele sale meciuri în prima divizie în anii 1970, a publicat un videoclip cu imagini cu jucătorul în tricoul roşu-alb al clubului şi următorul mesaj: „Te vedem, ne gândim la tine, te visăm”.

Diego Maradona and his legendary warm-ups — Historic Vids (@historyinmemes)

El Pibe de Oro a câștigat singur un campionat mondial

Diego Maradona este considerat principalul erou al victoriei echipei naționale a Argentinei la turneul final din 1986, din Mexic. El Pibe de Oro a impresionat atunci prin prestațiile sale și prin golurile pe care le-a marcat, ducându-și echipa la câștigarea celei de-a doua Cupe Mondiale din istorie.

Cel mai mediatizat meci, de la acest turneu a fost în sferturile de finală, cu Anglia când Maradona a marcat ambele goluri. Argentina a câștigat cu 2-1, iar meciul a intrat în istoria fotbalului datorită celor „două reușite speciale”.

Astfel, primul gol a fost o greșeală, nepenalizată de arbitru, numită de presa de specialitate „Mâna lui Dumnezeu”, folosită de fotbalist pentru a-și descrie reușita. Mai exact, el s-a folosit de mână pentru a împinge mingea în poartă, în condițiile în care nu-i putea depăși pe portarul în săritura la cap.

Se spune că și-a recuperat greșeala cu cel de-al doilea gol. A fost o reușită superbă, fotbalistul driblând tot ce i-a ieșit în cale pe o distanță de 60 de metri. A șutat în poartă după ce a înșirat, în urmă-i, cinci jucători englezi. Reușita sa a fost votată „Golul secolului” de către alegătorii FIFA.com în 2002.

Diego Maradona and the ball ⚽️ — 90s Football (@90sfootball)

📅 On this day, 5 years ago, Diego Maradona passed away at the age of 60. 💔 A legend of the game, his memory and legacy will never die. 🕊️🏆 Maradona was widely considered one of the greatest players of all time leading Argentina to victory in the 1986 World Cup. 🇦🇷… — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet)

Decăderea unei vedete uriașe

Succesul de pe teren a fost urmat de ani în care Diego Maradona a cedat tentațiilor de tot felul. Drogurile și alcoolul și-au pus amprenta asupra vieții sale, iar acest lucru l-a provocat numeroase probleme. Ani lungi de abuz de cocaină, supraalimentare și alcoolism i-au întrerupt cariera excepțională.

Dintr-un atlet micuț de statură, dar foarte tehnic, Maradona s-a transformat într-un dependent supraponderal. Chiar și așa, talentul nu l-a părăsit, iar demonstrațiile sale cu mingea uimeau pe toți cei care îl urmăreau.

Fotbalistul aproape a murit de insuficiență cardiacă indusă de cocaină în 2000. A reușit să supraviețuiască, iar după o cură de dezintoxiare părea că și-a revenit.

Maradona a murit la 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, de insuficienţă cardiacă acută, în timp ce se recupera după o operaţie suferită la creier.