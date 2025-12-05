B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » „Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele

„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele

Traian Avarvarei
05 dec. 2025, 09:27
„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele
Antrenorul de handbal Gheorghe Tadici. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Mesaje cu Tadici jignindu-și handbalistele
  2. Tadici, acuzat că a abuzat psihic una dintre handbaliste
  3. Cum s-a apărat Tadici

Mai multe mesaje scrise și înregistrări audio arată cum antrenorul de handbal Gheorghe Tadici urlă la jucătoare, le jignește și le umilește. Tadici este cunoscut pentru astfel de comportamente.

Mesaje cu Tadici jignindu-și handbalistele

Dovezile, sub forma unor înregistrări audio și a unor capturi cu mesajele pe care antrenorul le-a trimis pe grupul de WhatsApp al echipei, au fost puse la dispoziție de Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan (19 ani), care în vară s-a transferat de la Vâlcea la Zalău.

„Taci din gură că te scot afară! Mizerabilo! Ai luat 4 goluri, ești numărul unu la goluri luate! Handicapato!” și „Ai venit să mai iei ceva. Astăzi sari peste masă” sunt replicile lui Tadici din înregistrările respective, în dialog cu jucătoarele, scrie Golazo.

Alte mesaje:

  • „Plus 5 aruncări de la 7 metri ratate, cu aruncări invers de cum îți spune antrenorul. Fără creer (n.r. ortografia îi aparține lui Tadici), toate dreapta jos…? 500 lei / bucata, plăcerea de a nu respecta și a NU te respecta! Apoi mă victimizez imediat după joc, în buza tribunei penibile!”
  • „Odihna obositelor din naștere!!!”
  • „Orele 08:45 – antrenament fizic, obositele pământului!
    Analiză + vizionare joc de vânzătoare… HCZ – Bistrița (marcaj pivot, stânga-dreapta Laslo, goluri lung sus Nicolici = 100 lei/bucata de indolențe! + ratări 6 metri 1:1. Nesimțirea NU doare, din păcate. Ghipsul ar fi remediul, ori urletul nonstop! RUȘINE NESIMȚITELOR, VÂNZĂTOARELOR DE REZULTATE!!!!!!!!!!”

Mesajele și înregistrările pot fi urmărite AICI.

Tadici, acuzat că a abuzat psihic una dintre handbaliste

Marian Bălan susține că Tadici i-a abuzat psihic fiica, aceasta ajungând la psihiatru.

„Pentru că după ce a fost umilită și abuzată, efectiv a cedat psihic și a intrat în depresie. Am fost nevoiți să o ducem la psiholog, nu mai putea să doarmă, nu mai dorea să iasă din cameră. Am fost trimiși cu ea inclusiv la psihiatru și de atunci face ședințe de consiliere. (…)

Le abuzează, asta face! Inclusiv fizic! Le strânge de mână, le ciupește, sunt toate învinețite. Acum nu le mai dă cu pumnul cum făcea cu Pintea pe vremuri, s-a mai șmecherit și el. Dar ce face e umilitor! Urlă de la începutul antrenamentului până la final, le face proaste, le controlează viața privată. (…)

Le vorbea incalificabil. Le zicea: „Mizerabilele dracu’, penibilelor, sunteți niște proaste, nu meritați nici mâncarea pe care o primiți!”. După un meci la Buzău, când au pierdut, le-a luat mâncarea și le-a lăsat flămânde. Le-a zis că asta a e pedeapsa!”, a povestit tatăl sportivei, pentru Golazo.

Cum s-a apărat Tadici

Gheorghe Tadici a replicat: „O să o rezolv în Instanță. 95 la sută din ce spune acest om sunt mârșăvii. N-are nici o dovadă. Nu poate dovedi nimic din ce zice. […] Sunt doar calomnii ce debitează acest om. […] Referitor la limbajul meu, «Dă-te naibii» nu e înjurătură”.

Antrenorul a mai spus că nu el i-a provocat Francescăi Bălan probleme psihice, ci că le avea de dinainte să meargă la Zalău. Totuși, din caracterizarea făcută de clubul SCM Râmnicu Vâlcea pentru handbalistă la plecare nu reiese nicio astfel de suferință prealabilă.

Tags:
Citește și...
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Sport
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Sport
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Sport
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Sport
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
Sport
Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Sport
Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
Pele a devenit proprietatea lui Neymar. Tatăl atacantului a cumpărat brandul legendei fotbalului mondial
Sport
Pele a devenit proprietatea lui Neymar. Tatăl atacantului a cumpărat brandul legendei fotbalului mondial
Cinci ani de la moartea lui Diego Maradona. Eveniment de comemorare pentru fotbalistul care a câștigat singur un Campionat Mondial
Sport
Cinci ani de la moartea lui Diego Maradona. Eveniment de comemorare pentru fotbalistul care a câștigat singur un Campionat Mondial
Chelsea – FC Barcelona, cel mai așteptat meci de marți în Champions League
Sport
Chelsea – FC Barcelona, cel mai așteptat meci de marți în Champions League
Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
Sport
Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
12:15 - Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
11:59 - România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
11:41 - Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
11:38 - Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
11:28 - Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
10:52 - INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
10:39 - Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
10:35 - Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
10:18 - Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
10:07 - Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul