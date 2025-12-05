Mai multe mesaje scrise și înregistrări audio arată cum antrenorul de handbal Gheorghe Tadici urlă la jucătoare, le jignește și le umilește. Tadici este cunoscut pentru de .

Mesaje cu Tadici jignindu-și handbalistele

Dovezile, sub forma unor înregistrări audio și a unor capturi cu mesajele pe care antrenorul le-a trimis pe grupul de WhatsApp al echipei, au fost puse la dispoziție de Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan (19 ani), care în vară s-a transferat de la Vâlcea la Zalău.

„Taci din gură că te scot afară! Mizerabilo! Ai luat 4 goluri, ești numărul unu la goluri luate! Handicapato!” și „Ai venit să mai iei ceva. Astăzi sari peste masă” sunt replicile lui Tadici din înregistrările respective, în dialog cu jucătoarele, scrie .

Alte mesaje:

„Plus 5 aruncări de la 7 metri ratate, cu aruncări invers de cum îți spune antrenorul. Fără creer (n.r. ortografia îi aparține lui Tadici), toate dreapta jos…? 500 lei / bucata, plăcerea de a nu respecta și a NU te respecta! Apoi mă victimizez imediat după joc, în buza tribunei penibile!”

„Odihna obositelor din naștere!!!”

„Orele 08:45 – antrenament fizic, obositele pământului!

Analiză + vizionare joc de vânzătoare… HCZ – Bistrița (marcaj pivot, stânga-dreapta Laslo, goluri lung sus Nicolici = 100 lei/bucata de indolențe! + ratări 6 metri 1:1. Nesimțirea NU doare, din păcate. Ghipsul ar fi remediul, ori urletul nonstop! RUȘINE NESIMȚITELOR, VÂNZĂTOARELOR DE REZULTATE!!!!!!!!!!”

Mesajele și înregistrările pot fi urmărite .

Tadici, acuzat că a abuzat psihic una dintre handbaliste

Marian Bălan susține că Tadici i-a abuzat psihic fiica, aceasta ajungând la psihiatru.

„Pentru că după ce a fost umilită și abuzată, efectiv a cedat psihic și a intrat în depresie. Am fost nevoiți să o ducem la psiholog, nu mai putea să doarmă, nu mai dorea să iasă din cameră. Am fost trimiși cu ea inclusiv la psihiatru și de atunci face ședințe de consiliere. (…)

Le abuzează, asta face! Inclusiv fizic! Le strânge de mână, le ciupește, sunt toate învinețite. Acum nu le mai dă cu pumnul cum făcea cu Pintea pe vremuri, s-a mai șmecherit și el. Dar ce face e umilitor! Urlă de la începutul antrenamentului până la final, le face proaste, le controlează viața privată. (…)

Le vorbea incalificabil. Le zicea: „Mizerabilele dracu’, penibilelor, sunteți niște proaste, nu meritați nici mâncarea pe care o primiți!”. După un meci la Buzău, când au pierdut, le-a luat mâncarea și le-a lăsat flămânde. Le-a zis că asta a e pedeapsa!”, a povestit tatăl sportivei, pentru .

Cum s-a apărat Tadici

Gheorghe Tadici a replicat: „O să o rezolv în Instanță. 95 la sută din ce spune acest om sunt mârșăvii. N-are nici o dovadă. Nu poate dovedi nimic din ce zice. […] Sunt doar calomnii ce debitează acest om. […] Referitor la limbajul meu, «Dă-te naibii» nu e înjurătură”.

Antrenorul a mai spus că nu el i-a provocat Francescăi Bălan probleme psihice, ci că le avea de dinainte să meargă la Zalău. Totuși, din caracterizarea făcută de clubul SCM Râmnicu Vâlcea pentru handbalistă la plecare nu reiese nicio astfel de suferință prealabilă.