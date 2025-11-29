Ion Țiriac a atras din nou atenția publicului! Miliardarul român directă și neașteptată despre o personalitate marcantă a sportului românesc. Fostul mare tenismen a numit-o fără ezitare „femeia perfectă”.

Pe cine consideră fostul mare tenismen Ion Țiriac „femeia perfectă”

„Femeia perfectă” despre care Ion Țiriac vorbește este chiar . Ea rămâne legenda absolută a gimnasticii mondiale și una dintre cele mai admirate sportive din toate timpurile. Între cei doi nu a existat vreodată o poveste de iubire, ci doar o prietenie reală și puternică. Această legătură s-a format într-o Românie complet diferită de cea de astăzi.

Fostul mare tenismen a dezvăluit în cea mai recentă declarație promisiunea făcută Nadiei Comăneci. El a vorbit și despre proiectul ambițios pe care îl derulează, construirea unei săli de gimnastică dedicate campioanei.

„Am o urgență enormă cu sala Nadiei, care trebuie să fie gata în iulie anul viitor, când se vor împlini 50 de ani de la Montreal, de la doamna Nadia, femeia perfectă. Canadienii au denumit o piață mare Nadia Comăneci, americanii o sărbătoresc, Comitetul Internațional Olimpic o sărbătorește, cred că și România ar trebui să facă ceva. Așa că i-am promis că o să fac o sală de gimnastică!”, a spus Ion Țiriac, notează iamsport.ro.

De ce rămâne Nadia Comăneci un simbol al perfecțiunii în sport

Nadia Comăneci este considerată una dintre cele mai mari sportive ale tuturor timpurilor. A reușit să schimbe pentru totdeauna standardele gimnasticii mondiale. A adus o adevărată revoluție în acest sport prin precizia și eleganța ei. Performanțele sale au depășit orice limită cunoscută până atunci. Momentul decisiv a venit la doar 14 ani, la Jocurile Olimpice din 1976 de la . Atunci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut scorul perfect de 10.0. Mai mult, a repetat această performanță de șapte ori în aceeași competiție.