Atleta Andrea Miklos nu va participa la Jocurile Olimpice din motive medicale, deși se află la Tokyo. COSR: Din păcate, se va întoarce în curând în țară

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat, luni, că atleta Andreea Miklos nu va putea să participe la Jocurile Olimpice, deși se află la Tokyo, și se va întoarce curând în România. Sportivei i-a fost efectuat un examen RMN, care a arătat leziuni la nivelul tendonului ahilean, astfel că ar fi existat oricând riscul de rupere în solicitanta probă de 400 m.

„Andreea Miklós nu va putea participa la Jocurile Olimpice, deși se află la Tokyo. Andreea a simțit dureri după primele antrenamente în Japonia, în cantonamentul făcut înainte de intrarea în Satul Olimpic. Medicul coordonator al Team Romania a solicitat efectuarea unui examen RMN, care a arătat leziuni la nivelul tendonului ahilean, existând oricând riscul de rupere în solicitanta probă de 400 m la care urma să ia startul. Ca atare, s-a decis retragerea din concurs, sănătatea sportivei fiind mai importantă. Cazul a fost raportat la Comisia Medicală a CIO. Andreea este încă în Satul Olimpic, și, din păcate, se va întoarce în curând în țară”, a transmis COSR, luni, pe Facebook.

Andrea Miklos spune că situația a fost „un test emoțional” prin care va trece cu bine.

„Poate că cea mai curajoasă și importantă decizie este aceea că nu voi participa la această ediție a Jocurilor Olimpice. Mi-e greu să mă gândesc la câte dificultăți am trecut și am încercat tot ce am putut pentru a fi bine la această competiție, dar corpul meu a spus nu de această dată. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au fost cu mine și m-au sprijinit indiferent de situație și pentru că m-a încurajat de-a lungul acestor momente dificile. Sunt sigură că a fost un test emoțional prin care voi trece cu bine , sunt convinsă. Multe mulțumiri familiei mele și tuturor celor care mi-au fost aproape. Vă doresc multă sănătate tuturor,pentru ca este mai importantă decât toate”, a scris atleta, pe Facebook.