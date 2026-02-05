B1 Inregistrari!
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce rol simbolic a avut prezența sa (VIDEO)

Iulia Petcu
05 feb. 2026, 21:57
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce rol simbolic a avut prezența sa (VIDEO)
captură video YouTube
Cuprins
  1. Cum a ajuns Cristi Chivu purtător al torței olimpice la Milano
  2. Cine sunt alte nume importante implicate în ștafeta olimpică
  3. Ce context sportiv a avut apariția lui Chivu la eveniment

Milano a fost scena unui moment special dedicat sportului internațional, cu doar câteva zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Cristi Chivu, fost căpitan al naționalei României și actual antrenor al lui Inter, a purtat torța olimpică pe străzile orașului.

Cum a ajuns Cristi Chivu purtător al torței olimpice la Milano

Cristi Chivu, în vârstă de 45 de ani, s-a numărat printre personalitățile invitate să participe la ștafeta flăcării olimpice, într-un gest cu puternică încărcătură simbolică. Actualul antrenor al liderului din Serie A a alergat prin centrul orașului Milano, fiind întâmpinat cu aplauze de numeroși trecători.

Traseul său a trecut pe lângă biserica Sant’Ambrogio, unul dintre reperele istorice ale orașului, înainte ca flacăra olimpică să își continue drumul spre celebrul Dom. Momentul a fost considerat unul aparte, mai ales prin legătura lui Chivu cu orașul și cu clubul Inter.

Participarea lui Chivu a avut loc în penultima zi a traseului torței olimpice, înainte de ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor. Evenimentul inaugural este programat pentru 6 februarie, pe stadionul San Siro, unul dintre simbolurile sportului italian.

Cine sunt alte nume importante implicate în ștafeta olimpică

Cristi Chivu nu a fost singurul sportiv de marcă prezent la eveniment, alături de el aflându-se Flavia Pennetta și Francesca Schiavone. Cele două foste campioane de Grand Slam au alergat împreună cu Luciano Buonfiglio, președintele Comitetului Olimpic Național Italian.

Lista purtătorilor torței a inclus și personalități din afara fotbalului, precum Shaun White sau fostul campion olimpic Alberto Cova. De asemenea, chef-ul Carlo Cracco și artistul Mahmood au făcut parte din acest parcurs simbolic, relatează iamsport.ro.

Ce context sportiv a avut apariția lui Chivu la eveniment

Prezența lui Cristi Chivu la această sărbătoare a sportului a venit la doar o zi după victoria lui Inter cu Torino, scor 2-1. Succesul din Cupă a calificat echipa în semifinalele competiției, întărind poziția antrenorului român în fotbalul italian.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfășura între 6 și 22 februarie, atât în Milano, cât și în stațiunea Cortina d’Ampezzo.

