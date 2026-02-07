B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Cum a fost trădat Gabi Tamaș de un prieten: „Nu știu de ce nu mi-a spus, i-o fi fost frică…”

Cum a fost trădat Gabi Tamaș de un prieten: „Nu știu de ce nu mi-a spus, i-o fi fost frică…”

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 19:35
Cum a fost trădat Gabi Tamaș de un prieten: „Nu știu de ce nu mi-a spus, i-o fi fost frică...”
Gabi Tamaș. Sursa foto: Captură video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube

Gabi Tamaș a susținut că el nu mai are prieteni, ci „cunoștințe”, și a povestit o situație de pe vremea când juca în Anglia, când un bun prieten l-a trădat. Tamaș îi dăduse cardul să-și rezolve o problemă, dar acesta a scos mai mulți bani decât s-au înțeles și nici n-a vrut să recunoască apoi.

Pățania lui Gabi Tamaș cu un „prieten”

Gabi Tamaș a spus întâi că el nu mai are prieteni acum, ci „cunoștințe”: „Cine spune că are prieteni minte. Prietenii sunt ăia din copilărie, cu care ai trăit greul. Cei de acum sunt amici”.

Apoi și-a adus aminte că nici chiar pe prietenii din copilărie nu te poți baza.

„A fost un singur prieten, ca să dau un exemplu, pe care l-am adus și în Anglia. Aveam pe card… Eu știam limita cât poți să scoți cash. Și i-am dat cardul. Aveam nevoie în momentul ăla când am venit acasă de niște cash și știam că nu i-am retras.

Nu mai puteam să scot și l-am prins cu minciuna. ”Bă, ai scos”. ”Nu am scos”. ”Bă, dă-o naibii!”. Și m-am uitat pe tranzacții și am văzut că scosese. Atunci chiar aveam nevoie de cash și nu aveam.

Am copilărit împreună și am zis ”hai să stai cu mine, dacă te poți angaja, bine, dacă nu, stai cu mine””, a mai spus Gabi Tamaș, în podcastul lui Bursucu’.

Ei au început să-și vorbească din nou abia după mai mulți ani: „Am întrerupt legătura, am reluat-o după ani de zile. El e plecat în altă țară, are copii, job, a făcut bani, dar cam ăla a fost prietenul meu care rămăsese cu mine. Nu știu de ce nu mi-a spus, i-o fi fost frică… Cam asta e cu prietenia!”.

