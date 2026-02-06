B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
06 feb. 2026, 23:34
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina Sursa foto: X
Cuprins
  1. Jocurile Olimpice de la Corina
  2. Ceremonia de deschidere a Olimpiadei

Jocurile Olimpice de iarnă, din acest an, se vor desfășura pentru prima oară în istoria competiției, la Corina. Cel puțin așa înțeleg cei care vor lectura informațiile de pe site-ul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Jocurile Olimpice de la Corina

Jocurile Olimpice de iarnă, care se desfășoară în aceste zile în Italia, au fost mutate, de la Cortina la … Corina. Probabil prietena cuiva din staff-ul de organizare. Cel puțin așa rezultă dintr-o știre publicată pe site-ul oficial al COSR, organizație la conducerea căreia se află Mihai Covaliu. Iar acest lucru se întâmplă, spun cei care au redactat informația, pentru prima oară în istoria de 102 ani a Jocurilor Olimpice de iarnă moderne.

În fapt, pentru cei care vor să caute pe hartă noua adresă de desfășurare a Olimpiadei, la Corina, este vorba despre o gafă. O greșeală pe care oficialii români au comis-o chiar din debutul competiției.

Pentru restul lumii, mai puțin pentru cei din COSR, locul în care se vor ține probele din cadrul acestor jocuri olimpice rămâne același, din programul inițial: Milano – Cortina. Mai exact Cortina d’Ampezzo sau  Hayden, după denumirea germană, așa cum apare pe Wikipedia.

Cortina d’Ampezzo este o localitate amplasată în sudul Alpilor Dolomiți italieni, fiind cunoscută drept o destinație populară pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

Captura de ecran cu gafa de pe site-ul COSR Sursa foto: b1tv.ro

Ceremonia de deschidere a Olimpiadei

Vineri seară, pe stadionul San Siro din Milano s-a desfășurat ceremonia oficială de deschidere pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina (atenție, nu Corina) 2026. Alte ceremonii de proporții mai mici au fost organizate și în celelalte situri olimpice, respectiv Livigno, Predazzo şi Cortina d’Ampezzo.

Circa 2.900 de sportivi din 92 de delegaţii vor concura la Olimpiada de iarnă programată să se desfășoare în nordul Italiei. Competițiile se vor întinde până pe 22 februarie. Se vor desfășura un număr de 116 probe sportive, pe gheaţă şi pe zăpadă, la opt sporturi şi 16 discipline sportive.

România va fi reprezentată la cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă de 29 de sportivi. Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari şi o rezervă vor locui în şase sate olimpice. Românii vor concura la nouă discipline sportive.

La ceremonia de deschidere, cei şapte purtători de drapel ai României sunt: Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano, Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) – Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) – Predazzo, Raluca Strămăturaru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) – Cortina d’Ampezzo.

