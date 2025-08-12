Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că i-a cumpărat fiicei mari, Melissa (22 de ani), un apartament în Miami, Florida, după ce aceasta a fost admisă la Arhitectură în Statele Unite.

Cuprins

Ce facilități are apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a cumpărat fiicei

Ce cheltuieli are milionarul Cristi Borcea într-o lună

Ce facilități are apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a cumpărat fiicei

„Melissei i-am luat în Hollywood, Miami, chiar pe plajă… I-am luat un apartament, e la facultate acolo. Anul acesta i l-am luat sau nu… anul trecut. Un milion, cu tot cu mobilat și aranjat, 1.350.000 de dolari. Mentenanța la un apartament cu două camere și living, ca să ne înțelegem. Dar are patru piscine, plajă private. Mentenanța și impozitul sunt 3.200 pe lună, de dolari. Întreținerea, da! Intră valet parking, piscine, plajă, spa-ul, sala de fitness, hotel de cinci stele”, a spus Cristi Borcea, conform

Acesta a mai investit într-o locuință în Florida pentru copiii pe care îi are cu Alina Vidican (41 de ani), notează

„În Boca Raton le-am luat o casă copiilor aproape de școală, unde stau cu fosta soție”, a precizat afaceristul.

Ce cheltuieli are milionarul Cristi Borcea într-o lună

Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori și are nouă copii cu patru femei diferite. Patrick, Melissa și Angelo sunt din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea, George Alexandru și Gloria sunt din căsnicia cu Alina Vidican, pe Andreina Carolyn Christine o are din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu, iar pe Milan, Indira Maria și Rania Maria îi are din actuala căsnicie cu Valentina Pelinel.

El a susținut că nouă copii sunt suficienți și : „Gata, nu mai fac niciun copil. Îmi ajung nouă! Nu vreau zece. Da, chiar cred asta. Da, gata! Mă opresc. Sigur mă opresc. Nu se pune problema!”.

Omul de afaceri a dezvăluit și cu atâția copii – 500.000 de euro: „Da, este adevărat. E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”.