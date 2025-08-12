B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are

Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are

Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 15:56
Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are
Captură Video: FANATIK RO / YouTube

Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că i-a cumpărat fiicei mari, Melissa (22 de ani), un apartament în Miami, Florida, după ce aceasta a fost admisă la Arhitectură în Statele Unite.

Cuprins

  • Ce facilități are apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a cumpărat fiicei
  • Ce cheltuieli are milionarul Cristi Borcea într-o lună

Ce facilități are apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a cumpărat fiicei

„Melissei i-am luat în Hollywood, Miami, chiar pe plajă… I-am luat un apartament, e la facultate acolo. Anul acesta i l-am luat sau nu… anul trecut. Un milion, cu tot cu mobilat și aranjat, 1.350.000 de dolari. Mentenanța la un apartament cu două camere și living, ca să ne înțelegem. Dar are patru piscine, plajă private. Mentenanța și impozitul sunt 3.200 pe lună, de dolari. Întreținerea, da! Intră valet parking, piscine, plajă, spa-ul, sala de fitness, hotel de cinci stele”, a spus Cristi Borcea, conform iAMsport.ro.

Acesta a mai investit într-o locuință în Florida pentru copiii pe care îi are cu Alina Vidican (41 de ani), notează Unica.

„În Boca Raton le-am luat o casă copiilor aproape de școală, unde stau cu fosta soție”, a precizat afaceristul.

Ce cheltuieli are milionarul Cristi Borcea într-o lună

Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori și are nouă copii cu patru femei diferite. Patrick, Melissa și Angelo sunt din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea, George Alexandru și Gloria sunt din căsnicia cu Alina Vidican, pe Andreina Carolyn Christine o are din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu, iar pe Milan, Indira Maria și Rania Maria îi are din actuala căsnicie cu Valentina Pelinel.

El a susținut că nouă copii sunt suficienți și se oprește aici: „Gata, nu mai fac niciun copil. Îmi ajung nouă! Nu vreau zece. Da, chiar cred asta. Da, gata! Mă opresc. Sigur mă opresc. Nu se pune problema!”.

Omul de afaceri a dezvăluit și cât cheltuie lunar cu atâția copii – 500.000 de euro: „Da, este adevărat. E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
Sport
Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Sport
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Sport
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Elias Charalambous a spus cum au „comis-o” jucătorii săi, după 0-1 cu Unirea Slobozia: „A fost o greșeală a lor”
Sport
Elias Charalambous a spus cum au „comis-o” jucătorii săi, după 0-1 cu Unirea Slobozia: „A fost o greșeală a lor”
Mirel Rădoi, după victoria Universității Craiova: „Mergem încrezători la Trnava!”
Sport
Mirel Rădoi, după victoria Universității Craiova: „Mergem încrezători la Trnava!”
Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
Sport
Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
Eveniment
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
Externe
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face
Sport
În Europa, evenimentele au unde avea loc. În România, încă ne întrebăm unde le-am putea face
Ultima oră
17:24 - China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
17:09 - Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
17:08 - Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
17:08 - Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
17:07 - Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
16:56 - Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
16:41 - „Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
16:41 - Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
16:37 - Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei
16:31 - Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei