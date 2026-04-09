Ultima dorință a lui Mircea Lucescu a fost dezvăluită de un medic! Il Luce s-a stins din viață după mai multe zile de spitalizare. Șeful Secției de Cardiologie a dezvăluit care a fost ultima dorință a marelui antrenor român.

Ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu în ultimele zile de viață

Lumea sportului este în doliu după dispariția lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria fotbalului. Fostul selecționer al naționalei României și unul dintre cei mai titrați tehnicieni la nivel mondial s-a stins din viață pe 7 aprilie, după mai multe zile petrecute în spital.

„ ” fusese internat încă din 29 martie la Spitalul Universitar de Urgență din București, acolo unde medicii au încercat să îi stabilizeze starea de sănătate. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, organismul său nu a mai rezistat.

Anunțul oficial al decesului a fost făcut de reprezentanții unității medicale, care au confirmat că antrenorul s-a stins în cursul serii.

Cum și-a petrecut „Il Luce” ultimele clipe

Ultima perioadă din viața lui Mircea Lucescu a fost marcată de lupta cu problemele de sănătate, însă, potrivit medicilor, acesta era împăcat cu situația. Cadrele medicale spun că antrenorul a rămas lucid și deschis până în ultimele zile.

Internat la Spitalul Universitar din Capitală, „Il Luce” a fost permanent monitorizat, iar echipa medicală a făcut tot posibilul pentru a-l ajuta. Cu toate acestea, finalul nu a mai putut fi evitat.

Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu

Un detaliu emoționant despre ultimele clipe ale marelui antrenor a fost făcut public de șeful Secției de Cardiologie, medicul Dragoș Vinereanu. Acesta a dezvăluit că ultima dorința a lui Mircea Lucescu a fost strâns legată de pasiunea care i-a definit întreaga viață: fotbalul.

Mai exact, „Il Luce” și-ar fi dorit să fie pe teren în ultimele momente, nu într-un salon de spital. Din păcate, această dorință nu a putut deveni realitate.

„La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.

Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a dezvăluit Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, potrivit .

Cariera lui Mircea Lucescu se întinde pe mai multe decenii, fiind recunoscut drept unul dintre cei mai importanți antrenori din lume. A pregătit echipe de top și a influențat generații întregi de jucători.

Până în ultimele clipe, legătura sa cu fotbalul a rămas la fel de puternică, iar dorința de a fi pe teren spune totul despre pasiunea care i-a definit viața.