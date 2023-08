Carlos Alcaraz, favoritul numărul 1 pe zgura de la Roland Garros

Fanii tenisului se pregătesc de acțiune pe zgura de la Paris, acolo unde va avea loc ediția cu numărul 127 din istoria Roland Garros. Marele turneu de Grand Slam – al doilea din acest an – va începe pe data de 28 mai și se va încheia pe 11 iunie. Sunt programate partide de simplu, dublu și dublu mixt. Campionii en-titre la simplu sunt Rafael Nadal (tabloul masculin) și Iga Swiatek (tabloul feminin).

Rămâne titlul în Spania?

Carlos Alcaraz este principalul favorit la ediția din acest an, conform cotelor afișate de . Sportivul iberic are o cotă de 2.35 pentru a reuși performanța lui Rafael Nadal de anul trecut (Nadal nu va participa în acest an). Spaniolul este urmat în topul favoților de către Novak Djokovic – acesta având o cotă de 3.50. Stefanos Tsitsipas este cotat cu șansa a 3-a la Paris, având o cotă de 12.00. Locul 4 îi aparține nordicului Casper Ruud – care are o cotă de 15.00.

Alcaraz și-a făcut debutul la profesioniști în anul 2018, însă adevăratele succese le-a cunoscut anul trecut. În 2022, și a ajuns până în sferturile Roland Garros. Ibericul s-a operit atunci în fața germanului Alexander Zverev, în fața căruia a pierdut cu scorul de 1-3.

Sorana Cîrstea, cea mai bine cotată româncă

Iga Swiatek este principala favorită la Roland Garros, având o cotă de 1.75. Aryna Sabalenka o urmează – cu o cotă de 8.00. Apoi, pe locul 3, este Ons Jabeur – cu o cotă de 15.00.

Tenisul românesc este reprezentat pe tabloul feminin de la Roland Garros 2023 de către Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Patricia Țig. Dintre acestea, Sorana are cea mai mare șansă de a realiza o surpriză la Paris – având o cotă de 80.00 pentru un succes în marea finală. În 2023, sportiva româncă a reușit să ajungă în semifinalele turneului de la Miami, iar moralul ei este ridicat. Iată ce a declarat Sorana în luna aprilie, la revenirea în țară – conform GSP:

„Am spus-o de la începutul anului, am muncit foarte mult să fiu aici și mă bucur că și rezultatele sunt acum pe măsura muncii. A fost o lună foarte frumoasă și plină de un tenis de calitate. Am un gust amar legat de semifinală, simțeam că pot mai mult, dar asta este, învăț din greșeli și sper că voi menține acest nivel de tenis de acum încolo.

Eu îmi știu potențialul, îmi știu nivelul de joc, știu ce pot să fac. Din cauza acesta, am tras mult, mi-am luat un antrenor nou, oameni de calitate, fiindcă simțeam că potențialul meu este mai mare decât rezultatele reușite în ultimii ani”

– care este preocupată cu scandalul despre dopaj – nu va participa la ediția din 2023 de Roland Garros.

Sportivii de top se întrec la Roland Garros pentru milioane de euro

Nu mai puțin de 49.6 milioane de euro . Premiile sunt mai mari ca în ediția precedentă, iar câștigătorii respectiv câștigătoarele la simplu vor pune mâna pe un cec în valoare de 2.300.000 de euro. Finaliștii se pot bucura de un premiu în valoare de 1.150.000 de euro.

La dublu, medaliații cu aur vor câștiga suma de 295.000 de euro. În ceea ce privește competiția de dublu mixt, fericiții câștigători își vor mări conturile cu 122.000 de euro, iar finaliștii vor pleca acasa cu 61.000 de euro.

Cotele sunt preluate din oferta operatorului online Unibet și pot suferi modificări.