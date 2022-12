Ce i-au cerut arabii Ivanei Knoll, fosta Miss Croația considerată “cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială din Qatar”

Ivana Knoll, , și-a povestit experiențele sale cu fanii arabi într-un interviu pentru Piers Morgan.

la Campionatul Mondial din Qatar datorită ținutelor sale originale, pe care le-a purtat în timpul partidelor jucate de Croația în cadrul turneului final.

Se simte în siguranță

Bruneta a explicat pentru Piers Morgan faptul că se simte în siguranță îmbrăcându-se provocator în Qatar și a mai povestit că arabii vor mereu să facă poze cu ea.

“Respect orice țară în care merg, mă interesez care sunt regulile. Localnicii mi-au spus că pot să mă îmbrac așa cum o fac în mod normal pentru că în timpul Cupei Mondiale fac o excepție și că ne lasă să îmbrăcăm cum vrem. De aceea am purtat aceste ținute. Nu am primit reacții negative. Qatarezii și arabii au venit să facă poze cu mine, chiar și femeile au venit să se pozeze cu mine, în ținuta pe care am purtat-o la ultimul meci. E minunat că acceptăm că suntem diferiți”, a fost declarația Ivanei Knoll în cadrul interviului acordat lui Piers Morgan, potrivit .