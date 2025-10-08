Ce salariu avea înainte de a părăsi România te va surprinde. Deși a intrat în istorie ca prima gimnastă din lume notată cu 10 perfect, viața ei din anii de dinainte de a părăsi România era departe de imaginea glorioasă pe care o aveau oamenii despre ea. În ciuda faimei uriașe și a respectului de care se bucura la nivel internațional, Nadia trăia modest, într-o Românie comunistă care nu răsplătea performanța, ci o controla strict.

Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România

era angajată ca profesoară de educație fizică, însă salariul ei era extrem de mic, abia suficient pentru a acoperi nevoile de bază. Potrivit lui Andrei Vochin, Nadia Comăneci primea un venit lunar de doar 2.000 – 3.000 de lei, o sumă considerată „de mizerie” pentru performanțele ei uriașe.

După fuga antrenorilor Béla și Márta Károlyi, autoritățile comuniste au considerat-o „bun național” și au limitat complet drepturile sportivei. Nu mai avea voie să participe la competiții internaționale, nu mai primea bonusuri și nu putea părăsi țara.

„Trăia dintr-un salariu de mizerie, nu mai avea drepturi… Cât putea avea un profesor de sport, 2-3 mii de lei pe lună, maxim. Nu mai avea niciun fel de bonusuri, nu mai participa la competiții, nu mai avea voie să iasă din țară”, a povestit acesta la „Oldies but Goldies”.

Cum a reușit Nadia Comăneci să fugă din România

Epuizată de lipsurile și constrângerile regimului, Nadia Comăneci a decis să fugă în noiembrie 1989, cu doar câteva săptămâni înainte de Revoluție. A trecut granița pe jos, noaptea, prin Ungaria, împreună cu câțiva prieteni. Autoritățile române au fost luate prin surprindere.

„A plecat pe jos cu călăuză, în Ungaria. Ungurii au încremenit când au văzut-o pe Nadia. N-au trimis-o înapoi, nu era o prietenie între Ungaria și România. Acolo, le-au făcut o sortare. Nadia a zis că dacă nu merg toți, se întorc acasă. Când au aflat americanii, în 2 zile era la New York”, a mai spus Andrei Vochin, potrivit fanatik.ro.

Astăzi, Nadia Comăneci trăiește în Statele Unite, alături de soțul ei, Bart Conner, și rămâne un simbol al perseverenței, al talentului și al curajului.