Cele mai mari performanțe înregistrate de Naționala de Fotbal a României

Poate că Naționala de Fotbal a României nu traversează cea mai bună perioadă din istoria sa, însă asta nu înseamnă că mereu am fost la un nivel scăzut.

România a avut, la rândul său, momentele sale de glorie, de care ne amintim mereu cu drag și pe care sperăm că le vom retrăi la un moment dat, făcând meciuri cu adevărat memorabile.

Despre cele mai mari performanțe înregistrate de ne propunem să ne amintim și noi cu drag în rândurile imediat următoare.

Iată care sunt performanțele cu care fiecare român iubitor de fotbal ar trebui să se mândrească:

1. Participarea la Campionatul Mondial

Înainte de toate, trebuie să spunem faptul că România este una dintre țările participante la prima ediție a Campionatului Mondial de fotbal, ceea ce este o realizare pe care ar trebui să o cunoaștem cu toții.

Prima ediție a fost organizată în anul 1930, în Uruguay, iar la acea vreme au participat doar 13 echipe, printre care s-a regăsit și România.

Nu ne-am făcut de râs la acea ediție a Campionatului, ba chiar am reușit să obținem o victorie frumoasă împotriva naționalei din Peru, pe care am învins-o cu scorul de 3 – 0.

În cel de-al doilea meci, grupele fiind de câte trei, am fost învinși de Uruguay cu scorul de 4 -0, iar astfel nu am depășit faza grupelor.

De altfel, Uruguay câștiga și finala jucată împotriva Argentinei.

2. Campionatul Mondial din 1994

Participarea la prima ediție a Campionatului Mondial reprezintă o realizare notabilă, însă cu toate acestea ne putem aminti cu mult mai multă mândrie de ediția din 1994, atunci când România reușea să ajungă până în sferturile de finală.

Am fost plasați în grupa A cu echipe precum Elveția, Statele Unite și Columbia, ceea ce părea o grupă destul de dificilă la acea vreme.

Ne-am prezentat onorabil!

Am învins Columbia cu scorul de 3 – 1, am fost învinși de elvețieni cu scorul de 4 – 1 și am câștigat meciul cu Statele Unite, scor 1 – 0.

Cele 6 puncte ne-au asigurat locul 1 în grupă, iar astfel am ajuns în optimi.

În optimile de finală ale Campionatului Mondial din 1994 am avut din nou o misiune dificilă, jucând cu Argentina.

Naționala României produce însă o minune învingând Argentina lui Batistuta cu scorul de 3 – 2. Pentru România au marcat Ilie Dumitrescu, o dublă, și Hagi.

A urmat apoi meciul de coșmar cu Suedia, meci care a ajuns în prelungiri și la penalty, după scorul de 2 – 2. La loviturile de departajare, Suedia a câștigat cu scorul de 5 – 4, iar astfel povestea noastră lua sfârșit.

3. Campionatul European din 2000

După ce am căzut în grupă cu echipe precum Portugalia, Anglia și Germania, șansele României păreau a fi minime.

Cu toate acestea, se pare că naționala noastră de fotbal s-a descurcat onorabil ori de câte ori a avut parte de astfel de misiuni aparent imposibile.

Am debutat împotriva Germaniei, iar rezultatul a fost o remiză, scor 1 – 1. Pentru România a marcat Moldovan.

Meciul cu Portugalia l-am pierdut pe final de meci, Costinha marcând în minutul 94, iar astfel portughezii obțineau toate cele 3 puncte, după o victorie cu scorul de 1 – 0.

A urmat apoi poate unul dintre cele mai frumoase meciuri jucate de Naționala României în toată istoria sa și anume meciul cu Anglia.

România s-a impus cu scorul de 3 – 2, golurile echipei noastre fiind înscrise de Chivu, Munteanu, respectiv Ganea. Cel din urmă ne-a adus victoria și calificarea în minutul 89, executând cu brio o lovitură de pedeapsă.

Nu am trecut însă de sferturi, acolo unde am întâlnit o adevărată forță la acea vreme și anume Italia. Au marcat Totti și Inzaghi, iar astfel parcursul nostru s-a oprit aici.

4. Campionatul European din 2008

Încheiem cu EURO 2008, acolo unde am fost din nou într-o grupă de foc, dar totuși am fost aproape de o nouă surpriză.

Fiind clasați într-o grupă cu echipe precum Olanda, Italia și Franța, șansele noastre erau foarte mici. În ciuda acestui aspect, ne-am prezentat din nou onorabil, remizând cu Franța, scor 0 – 0, și cu Italia 1 – 1, meci pe care îl puteam câștiga dacă Mutu ar fi marcat din penalty.

Am pierdut în ultimul meci cu Olanda, scor 2 – 0 pentru adversari, așa că nu ne-am calificat mai departe.

În continuare, România are capacitatea de a produce surprize și de a scrie povești frumoase în istoria fotbalului.

