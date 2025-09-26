Cele mai scumpe transferuri în fotbal din ultimii ani

Fotbalul de astăzi este mult mai mult decât un sport, ci el este considerat adesea o adevărată industrie. Pentru a te convinge de acest lucru, tot ce trebuie să faci este să verifici cifrele!

În perioadele de transferuri, avem parte de sume care mai de care mai impresionante, așa că odată cu trecerea timpului avem parte de recorduri ce par a fi imposibil de doborât.

Sumele de transfer cresc de la un sezon la altul, așa că în rândurile următoare ne propunem să realizăm un top al celor mai scumpe transferuri realizate în ultimii 5-6 ani. Iată care au fost sumele record plătite în lumea fotbalului:

Alexander Isak – recordul din Premier League

În vara anului 2025, Alexander Isak a fost personajul principal al presei sportive, iar asta deoarece transferul său de la Newcastle la Liverpool era iminent și totuși nu se ajungea la un consens.

În final, cifrele au fost pur și simplu surprinzătoare: 145 milioane de euro s-a plătit în schimbul atacantului, iar astfel a fost înregistrat un record. Mutarea lui Alexander Isak reprezintă cel mai scump transfer din Istoria Premier League și totodată unul dintre cele mai scumpe la nivel mondial.

Urmărind programul încărcat de pe care îl au cluburile și analizând loturile lor, vedem faptul că multe dintre echipele de fotbal sunt dispuse să facă eforturi impresionante pentru atacanții de mare perspectivă.

Transferul lui Jude Bellingham la Real Madrid

Real Madrid este, fără îndoială, cel mai titrat club european și totodată o echipă dispusă mereu să plătească sume imense de bani în schimbul jucătorilor cu potențial major.

Mutarea lui Jude Bellingham pe care Real Madrid a realizat-o în 2023 ne arată clar faptul că acest club este dispus să plătească sume impresionante pentru tinerii jucători de perspectivă.

În schimbul englezului Jude Bellingham, Real Madrid a plătit 103 milioane de euro, însă prețul final poate fi de până la 130 de milioane de euro. Având doar 19 de ani, Jude Bellingham arătase deja potențialul său, fiind un jucător important nu doar pentru Dortmund, cât și pentru naționala Angliei.

Florian Wirtz – un alt transfer record făcut de Liverpool

Nu mai încape îndoială în legătură cu faptul că Liverpool a făcut cele mai spectaculoase transferuri în vara acestui an, iar mutarea lui Florian Wirtz demonstrează acest lucru!

În schimbul mijlocașului ofensiv german, Liverpool a plătit celor de la Bayer Leverkusen nu mai puțin de 125 de milioane de euro, ceea ce nu reprezintă neapărat o sumă record, însă cu toate acestea este o sumă pe care puține cluburi se arată dispuse să o plătească.

Prin intermediul acestor transferuri, Liverpool demonstrează că în noul sezon își propune să câștige toate trofeele posibile, iar dat fiind începutul de sezon, nu ar trebui să fim surprinși dacă vor reuși să facă asta.

Lovitura dată de Chelsea în 2023: Moises Caicedo

În ultimii ani, Chelsea a investit sume importante de bani în transferurile făcute, încercând astfel să construiască un lot care să le aducă noi trofee, însă rata de reușită a transferurilor nu a fost niciodată încântătoare.

Transferul lui Moises Caicedo a fost unul de mare impact în 2023, Chelsea plătind celor de la Brighton 116 milioane de euro. Mijlocașul defensiv are un contract valabil până în 2031, fiind astfel un jucător în jurul căruia Chelsea își propune să construiască o echipă de top.

În prezent, suma plătită în schimbul jucătorului Moises Caicedo ocupă locul al doilea în topul transferurilor făcute de Chelsea din toate timpurile, aducerea lui Enzo Fernandez fiind mutarea care ocupă prima poziție în acest clasament.

Antoine Griezmann, jucătorul pentru care Barcelona a spart banca

În 2019, Barcelona alegea să plătească o sumă record rivalei Atletico Madrid pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai acesteia: Antoine Griezmann. Pentru jucătorul ajuns între timp înapoi la Atletico Madrid, Barcelona a plătit în 2019 o sumă impresionantă: 120 milioane de euro.

Griezmann a avut un parcurs destul de reușit la Barcelona, echipă pentru care a bifat 102 apariții, reușind să marcheze 35 de goluri și să ofere 17 pase decisive.

Cu toate acestea, el a fost un jucător mult mai important și mai decisiv pentru Atletico Madrid, echipa sa de suflet, precum și pentru Real Sociedad, clubul pentru care juca atunci când a făcut pasul către fotbalul mare.

Lista transferurilor de top făcute în ultimii ani poate continua la nesfârșit, iar asta deoarece toate echipele europene de top investesc anual sume impresionante în transferuri. Cel mai probabil, anul viitor vor fi înregistrate noi recorduri și totodată noi mutări interesante vor fi realizate în fotbalul european, așa că nu ne mai rămâne decât să așteptăm următoarea perioadă de transferuri.