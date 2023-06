CFR Cluj şi-a instalat noul antrenor. Cine a venit după plecarea lui Dan Petrescu?

CFR Cluj a anunțat, în mediul online, că Andrea Mandorlini (62 de ani) este noul antrenor al echipei. Italianul îl înlocuiește pe banca tehnică a CFR-ului pe Dan Petrescu, tehnician care a plecat în Coreea de Sud, la Jeonbuk.

Andrea Mandorlini revine, de fapt, la Cluj, perioada noiembrie 2009 – septembrie 2010, când a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa.

Ce a anunţat CFR Cluj?

Ultima echipă pe care a pregătit-o este Mantova, în Serie C, preluată în luna februarie a acestui an, după un an și jumătate în care a fost liber de contract.

”Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini.

Țelul clubului nostru de a continua ascensiunea avută în ultimii ani, alături de vasta experiență și profesionalismul lui Andrea Mandorlini, vor face echipă în noul sezon competițional! Tehnicianul care a făcut posibil, în 2010, al doilea event din istoria CFR Cluj se întoarce pe banca tehnică din Gruia.

Bentornato, Mister!”, a transmis clubul CFR Cluj.