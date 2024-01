Cine este Radu Drăgușin, cel mai scump fotbalist român. Suma impresionantă pe care a plătit-o Juventus pentru el când juca la juniori

Radu Drăgușin de la Genoa pentru 25 de milioane de euro plus alți cinci milioane de euro cu clauze „ușor de atins”, conform anunțului făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, și a devenit cel mai scump fotbalist român din istorie.

Juventus ar fi plătit 2,1 milioane euro pentru Radu Drăgușin când juca la juniori

Radu Drăgușin va împlini 22 de ani pe 3 februarie 2024. A început fotbalul la juniorii Sportului Studențesc și a ajuns la Regal Sport București în iulie 2013, după desființarea clubului din Regie. Cu noua echipa a fost campion național la nivel Under 15 și a fost selecționat la loturile naționale de juniori, potrivit .

În august 2018, pe când avea doar 16 ani, Juventus Torino l-ar fi cumpărat cu 2,1 milioane de euro, arată datele oferite de , cu toate că la acel moment se credea că suma de achiziție a fost 250.000 de euro.

A jucat inițial la Juventus U17, pentru care a bifat 20 de meciuri. După ce a ajuns în fotbalul italian și-a crescut masa musculară cu 5 kilograme.

A trecut la nivelul U19 după un an, când avea 17 ani. A durat doar un sezon până a urcat la nivelul U23, iar la finalul stagiunii 2018/2019 era considerat unul dintre fotbaliștii de top ai centrului de juniori de la clubul piemontez.

A devenit cel mai scump fotbalist român după ce a impresionat la Genoa

A fost promovat la echipa mare a lui Juventus în toamna anului 2020, dar a prins doar patru meciuri oficiale întrucât concurența era mare. La acel moment, fundașii centrali ai „Bătrânei Doamne” erau veteranii Giorgio Chiellini și Leonardo Bonucci.

A fost împrumutat la Sampdoria și la Salernitana câte o jumătate de an, iar în iulie 2022 a fost împrumutat la Genoa, care a activat clauza de cumpărare în vara anului 2023 și a plătit pentru el 5,5 milioane de euro plus 1,8 milioane de euro sub formă de bonusuri, notează .

Românul a impresionat la Genoa și a devenit o prezență constantă la echipa națională, cu care .