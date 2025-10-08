Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori

Fără spectatori în tribune, fotbalul nu este la fel de atrăgător, și nu de puține ori se spune faptul că spectatorii reprezintă al 12-lea jucător.

Nimic nu este mai spectaculos decât un meci de fotbal jucat pe un stadion plin, însă nu în toate țările avem parte de stadioane neîncăpătoare.

Unele țări au pur și simplu tradiția fotbalului, iar fanii își susțin echipele indiferent de performanțele obținute.

De altfel, sunt inclusiv ligi inferioare de fotbal unde avem parte de meciuri cu foarte mulți fani în tribune, ceea ce demonstrează faptul că fotbalul din acele țări este mai mult decât un simplu sport.

Competițiile cu foarte mulți fani

Fotbalul este de departe cel mai popular sport din întreaga lume, iar atmosfera creată pe stadion contribuie foarte mult la spectacolul oferit de acest sport.

Cu toate acestea, nu toate competițiile se pot lăuda cu o medie mare de fani, motiv pentru care în rândurile imediat următoare ne propunem să ți le prezentăm pe acelea care se pot lăuda cu o medie impresionantă de spectatori:

1. Bundesliga

În Germania, fotbalul se simte ca acasă!

Pentru fanii germani nu există săptămână în care să nu participe la cel puțin un meci de fotbal, iar de aceea se poate lăuda cu cea mai mare medie de spectatori din întreaga lume.

Dacă ne raportăm la media din sezonul 2022/2023, atunci Bundesliga a avut o medie impresionantă de spectatori, aceasta fiind de 43.000 de fani pe meci.

Desigur, la această medie impresionantă contribuie asistența de la meciurile jucate de echipe cu stadioane mari precum Borussia Dortmund, Bayern Munchen sau Schalke 04.

Nici echipele mai slab cotate nu joacă cu stadioanele goale, ba chiar putem spune că din acest punct de vedere nu există echipe mici în Germania.

„Zidul Galben”, după cum sunt cunoscuți fanii din tribuna SUD a stadionului Borussiei Dortmund, este una dintre imaginile reprezentative pentru ceea ce înseamnă dragostea pentru fotbal în Germania.

Dortmund adună peste 80.000 de fani la fiecare meci jucat acasă, ceea ce este pur și simplu uimitor.

De altfel, în Germania se pune foarte mult preț pe prezența fanilor la stadioane, așa că se investește în infrastructură și totodată se dorește practicarea unei politici accesibile a prețurilor pentru bilete, întocmai pentru a atrage fanii pe stadion.

2. Premier League

Premier League este de departe cea mai urmărită ligă de fotbal din întreaga lume, iar asta datorită faptului că există foarte multe echipe de tradiție, cu loturi care mai de care mai valoroase.

Dacă ne uităm la media din sezonul 2024 / 2025, aceasta a fost de peste 40.000 de spectatori pe meci, așa că nu prea poți vedea meciuri de fotbal în Premier League fără fani în tribune.

Sunt multe echipe importante în Anglia precum Arsenal, Chelsea, Liverpool sau Manchester United care joacă mereu cu stadioanele pline, ceea ce contribuie la media ridicată de fani prezenți pe stadion.

Mai mult decât atât, chiar și echipele situate în a doua jumătate a clasamentului sunt susținute de foarte mulți fani, așa că miza este mai puțin importantă. Englezii pur și simplu iubesc fotbalul.

3. Serie A

Găsim pasiune intensă pentru fotbal și în Italia, motiv pentru care Serie A reprezintă una dintre competițiile cu o medie ridicată de spectatori per fiecare meci.

Pentru mulți dintre cei care iubesc fotbalul, Italia reprezintă o țară emblematică pentru fotbal, iar asta datorită faptului că fotbalul din această țară are un farmec aparte.

Media de spectatori din Serie A este de aproximativ 29.500 de fani, ceea ce este o cifră cel puțin impresionantă.

Desigur că la meciurile echipelor importante, precum Juventus, AC Milan, Napoli, Inter Milan sau Lazio participă un număr mult mai mare de fani, iar atmosfera de la derby-uri este deosebită!

Fotbalul din Seriea A are un farmec aparte, iar asta se vede inclusiv în ceea ce privește audiențele TV.

Pe site-ul găsești ce meciuri sunt azi la TV, așa că dacă vei găsi meciuri din Serie A care se joacă azi, trebuie să le pui neapărat pe listă, deoarece te vei putea bucura de un fotbal frumos și spectaculos, indiferent de numele echipelor.

4. La Liga

Să prinzi un loc pe stadion la El Clasico pare adesea a fi o misiune imposibilă, motiv pentru care La Liga nu putea lipsi din topul nostru a competițiilor cu cea mai mare medie de spectatori din întreaga lume.

Chiar dacă media este departe de cea din Bundesliga sau Premier League, cifra este totuși la un nivel foarte înalt.

În cazul meciurilor din La Liga, putem discuta despre o medie de aproximativ 29.000 de spectatori per partidă, ceea ce nu este deloc puțin.

În comparație, puține sunt meciurile din România la care prezența depășește numărul de 30.000 de spectatori, iar de aceea asistența de pe stadioane din La Liga este impresionantă.

De altfel, fanii spanioli merită apreciați pentru pasiunea cu care participă la meciuri, aceștia fiind foarte înfocați, așa că în tribune atmosfera este la cele mai înalte cote.

Coregrafiile sunt și ele ridicate la nivelul de artă, așa că există suficient de multe argumente pentru a include La Liga în topul competițiilor din punct de vedere al numărului de spectatori.

5. UEFA Champions League

În final, trebuie să includem și , iar asta deoarece este cea mai importantă competiție la care participă cluburile europene.

Pentru mulți dintre fanii echipelor europene, participarea echipei pe care o susțin în UEFA Champions League reprezintă un vis, așa că atunci când acesta devine realitate, ei nu ratează ocazia de a-și susține favoriții pe stadion.

Această competiție nu doar că se joacă cel mai adesea cu stadioanele pline, dar totodată audiențele de la TV sunt și ele impresionante, așa că Liga Campionilor își merită locul în topul nostru.