Condiția pusă de CFR ca să îl lase pe Dan Petrescu să plece de la club: „Nu vă ascund”

Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a dezvăluit care este condiția pentru a-l lăsa pe antrenorul Dan Petrescu să părăsească echipa cu un an înainte de expirarea contractului, transmite .

Condiția pusă de conducerea lui CFR ca să îl lase pe Dan Petrescu să plece de la club

Dan Petrescu mai are contract cu CFR Cluj pentru încă un an, dar Ioan Varga a explicat că îl lasă pe antrenor să plece din această vară dacă ia la noua sa echipă doi fotbaliști ai formației din Gruia.

„Vă spun încă o dată. Dan Petrescu mai este sub contract cu noi pentru încă un an și are o clauză de 400.000 de euro. Nu vă ascund că dacă are o ofertă concretă din altă parte, nu o să-i punem piedici. Dar noi am discutat ceva. Adică să transfere doi jucători de la CFR Cluj acolo unde merge.

Și nu e ca și cum ar lua jucători slabi. Va transfera ceea ce crede că-i întărește lui echipa. De ce să-i vindem în altă parte, pentru că există interes, dacă îi poate antrena tot Petrescu și vor da randament imediat? Da, este o condiție”, a declarat Ioan Varga pentru DigiSport.

După ani de zile în care a dominat campionatul românesc, CFR Cluj a ratat titlul, dar s-a consolat cu o .