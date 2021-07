Condiții stricte pentru atleții români la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Alina Rotaru: Nu avem voie absolut nimic. Este carantină totală

Atleții români care participă la Jocurile Olimpice de la Tokyo se confruntă cu condiții stricte de protecție sanitară în cantonamentul de la Matsudo, unde este carantină totală. Alina Rotaru, care va concura în proba de săritură în lungime, spune că nu au voie să ia contact cu alte persoane sau să se plimbe.

Alina Rotaru, despre condițiile stricte cu care se confruntă atleții români la Jocurile Olimpice de la Tokyo

„Am ajuns în Matsudo în jur de miezul nopţii, după o escală la Istanbul şi alte 11 ore cu avionul. Iar când ajuns aici am avut oarecum un şoc, pentru că regulile guvernului japonez sunt foarte, foarte stricte. Avem doar două etaje unde avem voie să ne deplasăm, la 4 şi 5. Iar să urcăm sau să coborâm o putem face doar pe scara de serviciu, liftul şi scările principale le folosesc alte persoane şi nu avem voie să luăm contact cu absolut nimeni. Timpul petrecut aici este în cameră sau la antrenament, atât. Nu avem voie la magazin, nu avem voie să facem o plimbare, nu avem voie să ne relaxăm, absolut nimic. Totul este foarte strict. Avem acele două aplicaţii pe telefon întotdeauna cu noi, este cu totul altfel. Este carantină totală”, a declarat Alina Rotaru pentru Agerpres.

O parte din delegația României a putut merge către Satul Olimpic, în timp ce atletismul a intrat în cantonament la Matsudo.

„Ajunşi în Japonia, a început un minimaraton, unde am avut 5-6 opriri şi ni s-au verificat cele două aplicaţii, cu teste pentru Covid. Este ca o viză, cu multe QR-coduri, care trebuiau scanate. Iar înainte de a ajunge la viză, una dintre opriri a fost pentru testul de salivă, pentru că aici nu se fac teste ca în Europa, cu beţigaşe. Abia când am primit acreditarea am conştientizat că am ajuns în final la Jocurile Olimpice. După obţinerea rezultatelor, toate negative pentru delegaţia României, unii dintre noi au putut merge către Satul Olimpic, iar noi, atletismul, am intrat în cantonament, în oraşul Matsudo, unde am ajuns la miezul nopţii”, a povestit Alina Rotaru.