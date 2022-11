Controversele de la Cupa Mondială din Qatar continuă! Țara-gazdă, acuzată că i-a mituit pe fotbaliștii din Ecuador cu milioane de dolari pentru a-i face să piardă meciul de deschidere

Cupa Mondială din Qatar va debuta duminică, cu partida dintre selecționata țării-gazde și Ecuador, iar la șirul lung de controverse care marchează turneul vine să se adauge una nouă – directorul regional al unui centru britanic îi acuză pe qatarezi că i-a mituit pe fotbaliștii ecuadorieni înainte de meciul de deschidere, transmite .

este marcat de o mulțime de controverse, cu acuzații de corupție și acuzații referitoare la istoricul qatarez în ceea ce privește drepturile omului, dar și cu din perspectiva regulamentului local strict.

Decizia Qatarului de a găzduit cel mai mare eveniment sportiv de pe fața Pământului a fost descrisă de critici drept o tentativă a națiunii bogate în petrol de a folosi fotbalul pentru a-și spăla imaginea pe scena internațională.

Cu doar trei zile rămase până la startul Mondialului, o nouă rafală de acuzații marchează mult-așteptatul turneu.

Amjad Taha, directorul regional al British Middle East Center for Studies and Research, acuză Qatarul că i-ar fi mituit pe fotbaliștii din selecționata Ecuadorului înaintea meciului pe care îl vor disputa cele două echipe duminică, de la ora 18, pe Al Bayt Stadium, în deschiderea turneului.

El susține că gazdele Cupei Mondiale i-au mituit pe fotbaliștii ecuadorieni cu 7,4 milioane de dolari pentru a-i face să piardă partida, notează .

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and insiders confirmed this.We hope it’s false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25)