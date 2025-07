Costel Gâlcă, după remiza de pe Giulești: „Am avut o primă parte foarte proastă”

(53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre meciul pe care elevii săi l-au făcut împotriva echipei lui . Tehnicianul spera la o victorie, însă norocul nu a fost de partea „alb-vișiniiilor”.

Rapid a remizat în partida cu CFR Cluj, scor 1-1, duminică seara, în Giulești. Ardelenii au fost cei care au deschis scorul prin Postolachi, în minutul 25, după assist-ul oferit de Karlo Muhar.

Pe de cealaltă parte, gazdele au reușit să marcheze în minutul 47, prin Elvir Kolic. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la finele partidei.

Costel Gâlcă, supărat că nu a obținut o victorie

Tehnicianul giuleștenilor nu a fost prea încântat de egalul obținut și a explicat motivele din cauza cărora nu au reușit să se impună.

„Mi-aș fi dorit să câștigăm. Am avut o primă parte foarte proastă. În a doua repriză am ieșit cu mai mult curaj, am avut mai multă mobilitate, am ajuns și la poartă.

(n.r. La gol) Au rupt linia. Nu trebuia să iasă (n.r. Pașcanu). Aveam superioritate, stăteam bine. Am rupt linia și ne-au prins. Mă surprinde pentru că Postolachi nu e un jucător Rapid. Poate și de teama de a nu face fault pentru că era în careu, nici Ciobotariu nu a putut să intre decisiv.

Ca să fiu sincer mă gândeam de la pauză (n.r. să-l schimbe pe Koljic cu Hromada). Am zis să-i mai dau minute, poate își revine. Șansa noastră că și-a revenit pentru câteva momente și a marcat și golul ăsta important, care ne-a adus un punct.

După aceea s-a accidentat. Aveam în minte de dinainte să-l bag vârf de atac, dar nu e poziția lui. Am încercat să avem mai multă viteză în față, să încercăm să-i prindem pe contraatac”, a declarat Gâlcă, conform