B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A

Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A

B1.ro
19 oct. 2025, 09:54
Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Jonathan Moscrop
Cuprins
  1. Ce s-a scris despre Cristi Chivu în presa italiană după victoria Inter
  2. Pe ce loc se află Inter după victoria cu AS Roma
  3. Ce a declarat Cristi Chivu, după meciul cu AS Roma

Cristi Chivu a intrat în atenția italienilor după ce Inter a învins, aseară, echipa de fotbal AS Roma, în etapa a șaptea din seria A. Partida s-a încheiat cu un scor de 1-0 pentru echipa antrenorului român.

Ce s-a scris despre Cristi Chivu în presa italiană după victoria Inter

După ce Inter s-a impus în fața lui AS Roma, o publicație italiană i-a acordat nota 7 antrenorului român. Acest calificativ este cel mai mare oferit după meci, fiind acordat și sportivilor Alessandro Bastoni, Nicolo Barella și Ange-Yoan Bonny.

„Inter este într-o formă grozavă, de parcă n-ar fi fost nicio pauză internațională. A suferit câteva minute în partea secundă, dar victoria este meritată, iar lui Cristi Chivu i-au ieșit toate mutările.

Joc vertical, apărare solidă, personalitate. Și a urcat și pe primul loc, cel puțin până la meciul lui Milan!”, au notat italienii, potrivit Adevărul.

Pe ce loc se află Inter după victoria cu AS Roma

Victoria marcată aseară a făcut ca Inter să se claseze pe primul loc în Serie A, cu un număr egal de puncte cu Napoli și AS Roma. Totuși, echipa lui Cristi Chivu și-ar putea pierde această poziție, dacă AC Milan va câștiga meciul împotriva Fiorentinei, jucat pe teren propriu.

Chiar și dacă această scădere în clasament ar avea loc, Inter rămâne în mintea suporterilor pentru forma excelentă în care se află. Echipa coordonată de Cristi Chivu a marcat șase victorii consecutive, în orice competiție au participat.

Victoriile din ultima lună:

  • 2-0 cu Ajax (Champions League);
  • 2-1 cu Sassuolo (Serie A);
  • 2-0 cu Cagliari (Serie A);
  • 3-0 cu Slavia Praga (Champions League);
  • 4-1 cu Cremonese (Serie A);
  • 1-0 cu AS Roma (Serie A).

Ce a declarat Cristi Chivu, după meciul cu AS Roma

După victoria cu AS Roma, Cristi Chivu a ținut să laude capacitatea sportivilor de la Inter de a se adapta și a lăsa în spate dezamăgirile sezonului trecut. Antrenorul român s-a declarat mândru de prestația fotbaliștilor, nu doar în seara meciului, ci și la antrenamente.

„Tot meritul este al acestor băieți, care s-au adaptat imediat la realitatea acestui campionat, lăsând în urmă dezamăgirile sezonului trecut și dând tot ce au mai bun. Aceasta este o echipă care poate lupta și concura în toate competițiile.

Sunt mândru de cum lucrează la antrenament, de cum se pregătesc și din punct de vedere mental pentru astfel de meciuri. Sunt foarte serioși.

Aceste jocuri, după pauză, sunt mereu un mister, dar sunt bucuros că au reușit să gestioneze bine situația. Roma e o echipă puternică și nu e ușor să câștigi aici. Nu e ușor să faci presing în fața unei echipe precum Roma, dar ne-am făcut foarte bine treaba!”, a declarat Cristi Chivu.

Tags:
Citește și...
Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”
Sport
Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”
FC Universitatea Cluj anunță despărțirea de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău
Sport
FC Universitatea Cluj anunță despărțirea de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău
Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”
Sport
Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”
Dan Șucu, dezvăluiri despre situația financiară de la Rapid: „Am investit 40 de milioane de euro”. Ce pierderi are și ce comparație a făcut cu Genoa
Sport
Dan Șucu, dezvăluiri despre situația financiară de la Rapid: „Am investit 40 de milioane de euro”. Ce pierderi are și ce comparație a făcut cu Genoa
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Sport
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”
Sport
Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”
Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
Sport
Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
Sport
Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Sport
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Sport
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Ultima oră
12:53 - Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
12:01 - 19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
11:28 - Vremea duminică, 19 octombrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării
10:26 - Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
09:22 - Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”
08:43 - Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
23:53 - Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
23:09 - Planificarea unei vacanțe a devenit un experiment cu AI. Surpriza trăită de un cuplu
22:29 - Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
21:48 - Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”