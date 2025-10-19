Cristi Chivu a intrat în atenția italienilor după ce Inter a învins, aseară, echipa de fotbal AS Roma, în etapa a șaptea din seria A. Partida s-a încheiat cu un scor de 1-0 pentru echipa antrenorului român.

Ce s-a scris despre Cristi Chivu în presa italiană după victoria Inter

După ce s-a impus în fața lui AS Roma, o publicație italiană i-a acordat nota 7 antrenorului român. Acest calificativ este cel mai mare oferit după meci, fiind acordat și sportivilor Alessandro Bastoni, Nicolo Barella și Ange-Yoan Bonny.

„Inter este într-o formă grozavă, de parcă n-ar fi fost nicio pauză internațională. A suferit câteva minute în partea secundă, dar victoria este meritată, iar lui Cristi Chivu i-au ieșit toate mutările.

Joc vertical, apărare solidă, personalitate. Și a urcat și pe primul loc, cel puțin până la meciul lui Milan!”, au notat italienii, potrivit Adevărul.

Pe ce loc se află Inter după victoria cu AS Roma

Victoria marcată aseară a făcut ca Inter să se claseze pe primul loc în Serie A, cu un număr egal de puncte cu Napoli și AS Roma. Totuși, echipa lui Cristi Chivu și-ar putea pierde această poziție, dacă va câștiga meciul împotriva Fiorentinei, jucat pe teren propriu.

Chiar și dacă această scădere în clasament ar avea loc, Inter rămâne în mintea suporterilor pentru forma excelentă în care se află. Echipa coordonată de Cristi Chivu a marcat șase victorii consecutive, în orice competiție au participat.

Victoriile din ultima lună:

2-0 cu Ajax (Champions League);

2-1 cu Sassuolo (Serie A);

2-0 cu Cagliari (Serie A);

3-0 cu Slavia Praga (Champions League);

4-1 cu Cremonese (Serie A);

1-0 cu AS Roma (Serie A).

Ce a declarat Cristi Chivu, după meciul cu AS Roma

După victoria cu AS Roma, Cristi Chivu a ținut să laude capacitatea sportivilor de la Inter de a se adapta și a lăsa în spate dezamăgirile sezonului trecut. Antrenorul român s-a declarat mândru de prestația fotbaliștilor, nu doar în seara meciului, ci și la antrenamente.

„Tot meritul este al acestor băieți, care s-au adaptat imediat la realitatea acestui campionat, lăsând în urmă dezamăgirile sezonului trecut și dând tot ce au mai bun. Aceasta este o echipă care poate lupta și concura în toate competițiile.

Sunt mândru de cum lucrează la antrenament, de cum se pregătesc și din punct de vedere mental pentru astfel de meciuri. Sunt foarte serioși.

Aceste jocuri, după pauză, sunt mereu un mister, dar sunt bucuros că au reușit să gestioneze bine situația. Roma e o echipă puternică și nu e ușor să câștigi aici. Nu e ușor să faci presing în fața unei echipe precum Roma, dar ne-am făcut foarte bine treaba!”, a declarat Cristi Chivu.