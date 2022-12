Cristiano Ronaldo, supărat după calificarea Portugaliei în sferturile Cupei Mondiale. Ce a făcut la finalul victoriei cu Elveția (VIDEO)

Portugalia s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale din Qatar, marți seară, după una dintre cele mai clare victorii de la actuala ediție a turneului, dar Cristiano Ronaldo a părut supărat la finalul partidei, una în care a evoluat doar 20 de minute.

Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a început partida cu Elveția din postura de rezervă, iar înlocuitorul său, Goncalo Ramos, a făcut un meci de senzație și a reușit să înscrie de trei ori, contribuind decisiv la victoria autoritară a Portugaliei, scor 6-1.

Ronaldo a fost introdus pe teren abia în minutul 72, când partida era deja tranșată, și a fost primit cu urale de publicul de pe Stadionul Lusail, însă nu a reușit să își croiască drum spre gol.

După meci, superstarul portughez a părut afectat de cele întâmplate și, în timp ce colegii săi sărbătoreau victoria în fața suporterilor, a plecat singur spre vestiare.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans.

