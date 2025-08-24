B1 Inregistrari!
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 18:21
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Captură Video - Europa FM / Youtube

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lăudat-o pe Sorana Cîrstea pentru că a câștigat turneul de la Cleveland, dar a criticat-o pentru că, în discursul de după finală, a spus că „suntem o țară mica din Europa de Est, dar oriunde joc sunt români cu steaguri la meciuri”.

Cuprins

  • De ce e falsă afirmația că România e o țară mică
  • Cum a interpretat CTP discursul Soranei Cîrstea

De ce e falsă afirmația că România e o țară mică

„Mici și-ai dracului

Sorana Cîrstea a câștigat Turneul WTA 250 de la Cleveland. Bravo! La 35 de ani, Sorana arată cât de mult iubește tenisul și cât e dispusă încă să muncească pentru el, ca să-și pună în valoare talentul pe care i-l știm. De asemenea, Bravo! suporterilor care au strigat „România! România!” la meciurile ei, ducând numele țării peste mări. Sorana însă, a reacționat la aceste scandări spunând: „Suntem o țară mica din Europa de Est, dar oriunde joc sunt români cu steaguri la meciuri”.

Mai întâi, afirmația că România e o țară mica din Europa de Est este un fals. România e o țară mare în Europa de Est, are cu mult mai mulți locuitori decât Ungaria, Serbia sau Bulgaria, ca să nu mai vorbim de Cehia, Slovacia sau Slovenia. Este a 6-a țară ca populație a Uniunii Europene și a 12-a ca suprafață, din 27 de state. Tot pe locul 12 se afla România la sfârșitul lui 2022, ca mărime a economiei. Deci, care mica?”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Cum a interpretat CTP discursul Soranei Cîrstea

Gazetarul a explicat apoi că diminutivele precum „țărișoară” deghizează prost un complex de superioritate într-unul de inferioritate.

„Nu e prima dată când Sorana Cîrstea folosește propoziția „Suntem o țară mică”. A mai făcut-o după rușinosul, dezonorantul pentru noi, meci de Fed Cup cu Anglia de la Constanța, 2017, când căpitanul nejucător Ilie Năstase a fost eliminat de pe teren pentru insultele aduse arbitrului și jucătoarelor britanice. Sensul zicerii era că suntem o țărișoară, față de țăroaiele occidentale, și de-aia am fost sancționați, nu pentru măgăriile lui Năstase. „Țărișoara” e un cuvânt drag propagandei ceaușiste, ca și „românașii”. Aceste diminutive deghizează prost un complex de superioritate într-unul de inferioritate – suntem „mici”, noi, românii, dar ai dracului, de fapt suntem mai buni decât capitaliștii ăștia umflați cu pompa, îi batem.

Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos. Aș vrea să aud despre România (despre români) nu că e mică sau mare, dar că e o țară civilizată și inteligentă. Mai am însă de așteptat…”, a mai scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

