Dan Negru, după încă un eșec al Naționalei României: „Fetele care prezintă sport cu fusta-n fund” au decredibilizat fotbalul

După ce „tricolorii” au pierdut și meciul cu Bosnia din Liga Națunilor, omul de televiziune Dan Negru a dat de înțeles că și televiziunile sunt de vină pentru situația în care a ajuns naționala României.

Mesajul lui Dan Negru, după ce România a pierdut încă un meci în Liga Națiunilor

„Nici noi, televiziunea, n-am ajutat naționala sau fotbalul românesc.

Hagi îl avea pe Țopescu. Chiricheș le are pe fetele care prezintă sport cu fusta-n fund. Am decredibilizat și noi cât am putut fotbalul românesc.

Idila lui Florin Raducioiu cu Janine, iubita lui Adrian Sarbu, bossul ProTv, unul din cei mai influenți oameni, ținea paginile ziarelor. Era o „bătălie amoroasă” grea, între personaje influente.

Mihai Costea o avea pe Cruduța

Sau vorba lui John Steinbeck, „generaţia tânără e săgeata, cea bătrână e arcul””, a scris Dan Negru,

Naționala României, 0 puncte în Liga Națiunilor

Amintim că România a debutat cu stângul în Liga Națiunilor, după ce de Muntenegru, scor 2-0. Ambele goluri ale adversarilor au fost marcate după greșeli făcute de căpianul Chiricheș.

Selecționerul Edi Iordănescu a făcut șapte schimbări pentru meciul cu Bosnia, dar tot degeaba. România și această partidă cu 1-0.

Astfel, România are 0 puncte și e pe ultimul loc în grupa condusă de Finlanda (4 puncte).