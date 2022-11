Daniel Martin l-a întrecut la limită pe David Popovici și a cucerit aurul în proba de 100 de metri mixt de la Campionatul Național

Daniel Martin a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri mixt, sâmbătă, la Campionatul Național în bazin scurt, iar David Popovici s-a clasat pe 2 și a obținut argintul, transmite .

Noul campion național la 100 de metri mixt a încheiat proba în 53,41 de secunde. Timpul lui David Popovici a fost 53,47. Podiumul a fost completat de Patrick Sebastian Dinu (54,78).

David Popovici, campion național și la 200 m liber, după triumful la 100 m liber

Fenomenalul înotător, care joi câștigase aurul la 100 m liber, s-a clasat primul și în proba de 200 m liber de la la Campionatul Național în bazin scurt, competiție ce se desfășoară la Otopeni.

„Sunt mulțumit. Singurul obiectiv era să iasă curat, să fie o cursă calculată și bine structurată. Urmează să vorbesc cu antrenorul, dar s-a simțit bine, s-a simțit de parcă mă pregătesc din ce în ce mai mult pentru Mondialele de luna următoare.

E propriul meu record de anul trecut, făcut la Kazan. Probabil că o să-l bat curând. Nu e neapărat ceva ce mi-am setat, dar dacă o să se întâmple, o să accept bucuros, ca de obicei. Cum e să-mi bat propriile recorduri? Plăcut. Știu că ăsta e unul dintre singurele obiective din înot: să mă autodepășesc.

Mâine am doar 100 de metri mixt, cu 25 de metri pentru fiecare procedeu. Poimâine am 100 de metri fluture și 400 de metri liber. Încă nu sunt obișnuit cu formatul ăsta de 25 de metri, dar am început să mă obișnuiesc cu el, voi continua și la Mondialele de luna următoare. Aștept cu interes sezonul de bazin lung, bazin olimpic, unde mă princep mai bine, unde am timp și suficienți metri încât să prind viteza mea”, a declarat David Popovici după victoria la 200 m liber.