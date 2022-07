Darren Cahill, surprins la antrenamentul Amandei Anisimova înainte de sfertul de finală cu Simona Halep, fosta sa elevă (VIDEO)

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a fost surprins în timp ce o antrena pe Amanda Anisimova înainte de duelul cu cea mai prolifică tenismenă a României. Fostul lider WTA și sportiva americană se înfruntă miercuri pentru un loc în semifinalele de la Wimbledon 2022.

Simona Halep (18 WTA, 30 de ani) este în formă maximă înaintea partidei cu Amanda Anisimova (25 WTA, 20 de ani) și n-a cedat niciun set în primele patru tururi de la All England Club. Românca a câștigat două dintre cele trei dueluri directe de până acum, inclusiv singurul disputat pe iarbă, la Bad Homburg, cu doar câteva săptămâni în urmă, când se impunea cu un categoric 6-2 / 6-1 în doar 55 de minute de joc.

Antrenorul australian a colaborat cu Amanda Anisimova la începutul anului și nu se știe dacă au reluat colaborarea, însă Darren Cahill a fost surprins în timp ce îi dădea sfaturi la un antrenament. Momentul a avut loc marți, cu doar o zi înainte de cel mai așteptat sfert de finală de la Wimbledon 2022.

Situația a fost remarcată de jurnalistul australian James Gray.

„Interesant să îl vedem pe Darren Cahill, cu o oră înainte ca jucătorul său Jannik Sinner să intre pe teren împotriva lui Novak Djokovic, la antrenament cu fosta sa elevă Amanda Anisimova. Anisimova joacă mâine cu fosta angajatoare a lui Cahill, Simona Halep”, a scris jurnalistul australian, marți, pe Twitter.

Interesting to see Darren Cahill, an hour before his player Jannik Sinner took to court against Novak Djokovic, practising with former charge Amanda Anisimova.

Anisimova plays Cahill’s old employer Simona Halep tomorrow…

— James Gray (@jamesgraysport)