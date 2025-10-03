David Popovici a învățat din eșecuri mai mult decât din victorii, iar acum că a obținut toate titlurile importante spune că e motivat să înoate în continuare de dragul de a deveni chiar mai bun și de a-i inspira pe alții. Campionul olimpic a dat un interviu în Las Vegas, fiind invitatul lui Daniel Dines, co-fondatorul UiPath și unul dintre cei mai bogați români.

Cum de David Popovici a învățat din eșecuri

„Am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Să câștigi e plăcut, nu pot să mint, dar am învățat atât de multe din eșecuri. Vorbind despre nervi și emoții, ele sunt parte din sport, nu există cale de a le ocoli. Dacă lupți împotriva lor, ele vor lupta contra ta. Eu încerc să lucrez cu ele.

Îți voi da un exemplu: am avut 4 finale olimpice și înainte de fiecare, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima îmi bătea foarte tare. Totul în mine se accelera, era foarte tensionat și cred că e un lucru bun, că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că trăiesc. Acelea au fost momentele în care m-am simțit cel mai viu.

Cred că emoțiile intense și nervii trebuie să fie îmbrățișate, să le accepți și să le primești așa cum primești un prieten în casă”, a explicat David Popovici, în cu Daniel Dines.

Ce îl motivează acum pe David Popovici să exceleze

Sportivul a mai spus că o vreme, după ce a devenit inclusiv campion olimpic, s-a simțit dezorientat, căci nu mai avea niciun titlu la care să aspire și nu știa ce urmează. Apoi, după un an de terapie, și-a dat seama că trebuie să înoate în continuare pentru a fi o inspirație pentru alții.

„Nu e deloc o întrebare ușoară și e o dilemă pe care am avut-o încă de când am câștigat cel mai important titlu de până acum, cel de campion olimpic, anul trecut. (…)

Eu mereu m-am întrebat ce urmează. (…) Am devenit foarte confuz pentru că am continuat să mă întreb ce urmează. Mi-a luat un an plin de terapie și de a mă uita în interiorul meu, de a-mi pune întrebări și de a încerca să-mi dau răspunsuri.

Acum, la un an după Jocurile Olimpice, sunt împăcat știind că nu mai am presiunea de a câștiga, presiunea pe care o puneam pe mine și că pot să înot doar de dragul sportului.

Pot să câștig doar de dragul de a deveni mai bun și de a-i inspira pe alții, că asta e una dintre cele mai mari misiuni ale mele”, a mai afirmat David Popovici.

Amintim că Popovici a câștigat două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, , respectiv .