David Popovici este pregătit pentru Campionatele Mondiale din Japonia / Cum va face diferența în bazin: „A fost ceva nou pentru mine. Nu vreau să fiu ipocrit”

David Popovici este gata să își apere medaliile cucerite anul trecut la Campionatele Mondiale din Japonia, în perioada 23-30 iulie. Sportivul susține că știe cum va face diferența în bazin, dar și ce îl face diferit față de restul adversarilor.

Sportivul este pregătit să se întoarcă în bazin. El a ajuns acum câteva zile în Japonia, loc în care va participa la Campionatele Mondiale de Înot. David Popovici vrea să repete ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când la Budapesta a obținut aurul la proba de 100 de metri liber, dar și cea de 200 de metri liber.

Înainte de începerea competiției, Popovici și-a dezvăluit strategia și ce plan are pentru a excela din nou. De asemenea, sportivul a vorbit și despre ceea ce consideră el că este detaliul care îl diferențiază de ceilalți.

„Este un simţ de bază al sincronizării. Este vorba doar de a o perfecţiona în fiecare zi. Nu există magie, vreun secret sau o super-poţiune. Înalta performanţă este, în realitate, foarte plictistitoare – în 99% din timp tot ceea ce faci este să te antrenezi. Concurezi de trei sau patru ori pe an şi ai impresia că îţi petreci cea mai mare parte a timpului privind doar o linie neagră de pe fundul bazinului.

Campionul nostru a mai mărturisit și detaliile care-l diferențiază de restul adversarilor și de ce se consideră diferit.

„Eu mă consider diferit. Începutul acestei revoluţii a fost când am câştigat Campionatele Mondiale din 2022. A fost ceva nou pentru mine. Nu vreau să fiu ipocrit, înţeleg sincer că oamenii nu se pot imagina făcând ceea ce fac eu. Dar fiecare are un rol şi acesta este al meu.

Întotdeauna mi-am dorit să ies în evidenţă. Mama m-a avertizat mereu că încerc să mă amestec cu mulţimea şi asta mi-a afectat stilul. Antrenorul meu a văzut asta imediat. Stilul meu nu este convenţional corect, mai ales pentru probele la care concurez de obicei – 100m şi 200m liber – dar nu a încercat să îl schimbe. Înot în continuare exact la fel cum o făceam când eram copil”, a mai spus el.