David Popovici, medaliat cu aur şi la 50 m liber, la Campionatul European de înot pentru juniori (GALERIE FOTO)

Încă o medalie de aur pentru David Popovici. Sportivul a câştigat, vineri, o medalie de aur la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni, el impunându-se în finala probei de la 50 m liber masculin, având timpul de 22sec16/100.

Intrat în finală cu primul timp, a primit astfel cea de-a patra medalie la CE 2022 de juniori. Înotătorul a primit două medalii de aur la ştafetă masculin 4×100 m liber şi 200 m liber şi una de argint la ştafeta mixtă de 4×100 m liber.

David Popovici, medaliat cu aur şi la 50 m liber, la Campionatul European de înot pentru juniori

În ceea ce privește restul locurilor pe podiumul probei de 50 m liber, acesta a fost completat de Jere Hribar din Croaţia, cu 22 sec 55/100, şi de Martin Kartavi din Israel, cu 22 sec 57/100.

David Popovici în 22:16 secunde, cu o sutime mai puțin decât timpul scos în calificări. Înotătorul s-a calificat în ultimul act al probei cu cel mai bun timp, 22:17 secunde.

Înainte de Europenele de la Otopeni David Popovici a spus că proba de 50 m liber îi va ridica cele mai mari provocări, dar a ajuns în final cu cel mai bun timp.

„E un best time, simt că mai am ceva baterii. Nu sunt mare fan al probei de 50 m, dar lucrăm să devenim buni şi la proba asta. A fost o semifinală, nu cea mai mare provocare din lume, dar mâine o să fie sigur, pentru că am nişte adversari puternici şi de abia aştept să văd cum o să iasă”, a declarat Popovici la zona mixtă, după semifinale.

Aur pe linie pentru David Popovici

Astfel că, după câștigul a trei medalii de aur şi un argint, poate reprezenta figura de referinţă a competiţiei de la Otopeni.

„Mă bucur că sunt considerat un lider sau un reprezentant al acestor Europene şi fac tot posibilul să reprezint cum trebuie. Mă bucur că pot fi, cum m-au numit alţii, lider al unei generaţii, termen care mă flatează, care îmi place foarte mult şi îmi place să cred că o fac şi pentru ei, nu numai pentru mine şi îi ajut să ajungă unde îşi doresc, aici unde sunt eu sau sper chiar mai sus”, a spus dublul campion mondial de seniori, conform