Desire Azankpo, fostul atacant al lui Dinamo, a semnat cu Bayern Munchen

Desire Azankpo (29 de ani), fostul atacant al lui Dinamo a semnat cu echipa secundă a celor de la Bayern Munchen, potrivit .

Bayern Munchen II evoluează într-o ligă regională, echivalentul celui de-al patrulea eșalon din Germania.

Transferul lui Azankpo la echipa secundă a campioanei Germanieie în strânsă legătură cu venirea la Bayern a lui Sadio Mane.

Cei doi sunt buni prieteni, iar în presezon s-au antrenat împreună. Fostul superstar al lui Liverpool e cel care a facilitat înregimentarea lui Azankpo la Bayern II.

📰 After more than 2 weeks of trials with FC Bayern Munich , Beninese International striker Désiré SEGBE AZANKPO 🇧🇯 (29) is signing up for 2 years with the German club. He will play with Bayern Munich’s reserve team. He is tied to the club until June 2024.

