Acasa » Sport » Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu

Adrian Teampău
02 sept. 2025, 14:47
Florin și Andreea Sursă foto: Instagram

Florin Răducioiu, fostul atacant al Generației de Aur și iubita sa Andreea Albăstroiu urmau să-și oficializeze relația, în fața ofițerului de stare civilă în acest an. Cu puțin timp în urmă, însă, s-a aflat că nunta s-a anulat.

Cuprins:

  • Florin Răducioiu a anulat planurile de căsătorie
  • Fostul atacant a mai fost căsătorit

Florin Răducioiu a anulat planurile de căsătorie

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu au pus punct relației, care a durat în jur de doi ani, și au hotărât să se despartă. Conform unor zvonuri care circulă în spațiul public, cei doi nu se mai înțelegeau de câteva luni și de aceea au decis să se despartă. Fostul jucător de fotbal a confirmat, recent că a anulat planurile de căsătorie, conform gsp.ro.

Fostul internațional de fotbal spunea, într-un interviu, pentru sursa citată mai sus, că a cunoscut-o pe Andreea la Milano, în Italia, printr-un prieten comun.

„Pe Andreea am întâlnit-o în Italia, la Milano. Fotbalul a fost ceea ce ne-a unit. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și, astfel, s-a legat relația noastră”, povestea Răducioiu în decembrie 2024. (…) Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, spune Florin Răducioiu.

Fostul atacant a mai fost căsătorit

Florin Răducioiu a mai fost căsătorit, cu o frumoasă italiancă, Astrid, însă a divorțat în 2018. Cei doi au fost împreună din toamna anului 1993, iar în 1994, după Campionatul Mondial, s-au căsătorit. Împreună au doi băieți, Andrea (28 de ani) și Alessandro (26 de ani). Cei doi nu mai țin legătura, a recunoscut fostul atacant.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește!, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață. Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei”, povestea Florin Răducioiu.

Până la relația cu Astrid, Florin Răducioiu a avut o relație și cu Janine Ștefan, fosta parteneră de viață a lui Adrian Sârbu.

