Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu

„Pe Andreea am întâlnit-o în Italia, la Milano. Fotbalul a fost ceea ce ne-a unit. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și, astfel, s-a legat relația noastră”, povestea Răducioiu în decembrie 2024. (…) Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, spune Florin Răducioiu.

Fostul atacant a mai fost căsătorit

Florin Răducioiu a mai fost căsătorit, cu o frumoasă italiancă, Astrid, însă a divorțat în 2018. Cei doi au fost împreună din toamna anului 1993, iar în 1994, după Campionatul Mondial, s-au căsătorit. Împreună au doi băieți, Andrea (28 de ani) și Alessandro (26 de ani). Cei doi nu mai țin legătura, a recunoscut fostul atacant.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește!, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață. Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei”, povestea Florin Răducioiu.

Până la relația cu Astrid, Florin Răducioiu a avut o relație și cu Janine Ștefan, fosta parteneră de viață a lui Adrian Sârbu.