Dimitrie Sturdza, unul dintre primii sponsori ai Simonei Halep: „Sunt sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus drogurile”

Simona Halep așteaptă cu nerăbdare analiza cazului său de către Sport Resolutions, care ar putea avea loc la sfârșitul acestei luni.

Simona Halep, victima unor indivizi invidioși

În timp ce campioana așteaptă verdictul, fostul jucător de tenis și om de afaceri, Dimitrie Sturdza, unul dintre primii sponsori ai Simonei Halep, a exprimat o opinie fermă pe această temă într-un podcast cu Cătălin Oprișan.

„E o fată absolut extrordinară și pot să vă spun că nu cred în niciun moment că a luat drogurile alea. Sunt sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus drogurile!”.

Sturdza a declarat că nu crede în nicio clipă că Simona a luat substanțe interzise și că cineva i-a pus drogurile în băutură cu intenția de a-i face rău.

Prințul Sturdza a investit mii de euro în potențialul Simonei Halep

Dimitrie Sturdza (84 de ani) este descendentul unei dinastii importante din țară, cu titlul de prinț, și a ajutat-o pe Simona Halep la începutul carierei. În prezent, afaceristul deține brandul elvețian de cosmetice „Déesse”.

„Eu și Viginia Ruzici (n.r. – fostul manager al Simonei) suntem foarte buni prieteni! Ea câștigase Roland Garros, o fată foarte drăguță, foarte frumoasă, foarte serioasă.

Și îmi telefonează într-o zi, îmi spune: Tim, ascultă, pot veni să te văd? Vin cu o domnișoară care joacă foarte bine tenis și are nevoie de sponsorizare. Foarte bine, dacă spui tu că e bună! Dar să nu mi-o aduci pe una care doar vrea să se plimbe!. Vine cu Simona în birou la mine, la Zurich. Simona mi-a făcut o impresie foarte bună, foarte bine crescută. Foarte drăguță.

Și am întrebat-o: Dumneavoastră ce vreți?. A răspuns: Vreau să devin numărul 1!. I-am spus: Da, ok!. Cred că i-am dat 20.000 de euro pe an și fratele meu, Eric, la Geneva, aceeași treabă. A jucat cu sigla noastră pe piept. De atunci am mai văzut-o de două-trei ori, ne scriem la sărbători”, a mai spus Dimitrie Sturdza, fost campion al Elveției, la tenis, citat de